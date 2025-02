Brasil Preço do diesel comum dispara 4,65% na 1ª quinzena de fevereiro

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ante o mesmo período do mês anterior, o preço médio por litro do diesel comum subiu 4,65%, de R$ 6,23 para R$ 6,52. (Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O preço do diesel disparou na primeira quinzena de fevereiro, conforme o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que monitora as transações em 21 mil postos de abastecimento do Brasil.

Ante o mesmo período do mês anterior, o preço médio por litro do diesel comum subiu 4,65%, de R$ 6,23 para R$ 6,52; e o do diesel S10 subiu 4,93%, de R$ 6,29 para R$ 6,60.

O diretor-geral de mobilidade da Endered Brasil, Douglas Pina, observa que os aumentos refletem o reajuste de R$ 0,06, por litro, no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), pelos Estados, e o aumento de R$ 0,22, por litro, feito pela Petrobras nos preços em seu parque de refino. Ambos entraram em vigor no dia 1º de fevereiro. O dólar e a valorização do petróleo também influenciaram para a alta.

“Esses ajustes ocorrem em um contexto de encarecimento dos combustíveis já identificado pelo IPTL desde dezembro, impulsionado pela valorização do petróleo no mercado internacional e pelas variações cambiais, que afetam os custos de importação e distribuição”, diz Pina.

As diferenças por região do País

O Sul e o Centro-Oeste apresentaram o maior aumento porcentual para o diesel comum, 4,79%. Com isso, o preço médio por litro subiu para R$ 6,34 no Sul e R$ 6,56 no Centro-Oeste. O diesel S-10 também teve seu maior aumento no Sul, de 5,24%, atingindo preço médio de R$ 6,43 por litro.

Ainda assim, os maiores preços médios foram encontrados no Norte, onde o comum chegou a R$ 7,03 (+3,08%) e o S-10 a R$ 6,89 (+3,61%). No Sudeste, os preços chegaram a R$ 6,40 para o litro de diesel comum (+4,23%) e R$ 6,51 para o de S-10 (+4,66%). As informações são do portal Estadão.

Preço da gasolina

O preço médio da gasolina vendida nos postos do país, por exemplo, ficou em R$ 6,35 o litro, R$ 0,15 mais cara do que no período entre os dias 26 de janeiro e 1º de fevereiro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP).

Com isso, o a média paga pelo combustível chegou ao maior valor nominal em mais de dois anos, o mais alto desde que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a presidência.

O valor é R$ 0,05 maior do que o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que passou a vigorar no sábado (1º) passado. As informações são do portal CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/preco-do-diesel-comum-dispara-465-na-1a-quinzena-de-fevereiro/

Preço do diesel comum dispara 4,65% na 1ª quinzena de fevereiro

2025-02-14