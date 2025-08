Bruno Laux Oposição ocupa Mesas Diretoras em defesa de Bolsonaro; base governista acusa sequestro do Legislativo

Por Bruno Laux | 6 de agosto de 2025

Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Protesto contínuo

A ocupação iniciada nesta ça-feira pela oposição nas Mesas Diretoras dos plenários da Câmara e do Senado em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro pode se estender pelos próximos dias. O líder do PL na Casa Baixa, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), sinalizou que os parlamentares alinhados ao ex-presidente permanecem articulando um revezamento para manter a continuidade da manifestação.

Sequestro do Legislativo

Para congressistas da base aliada do governo Lula, o movimento de ocupação instaurado pela oposição representa um “sequestro” das atividades legislativas. Lideranças aliadas ao Executivo descrevem o ato como um “ataque” ao Parlamento e defendem a devida punição dos responsáveis por impedir o avanço dos trabalhos nas Casas.

Foco alterado

Discussões sobre as tarifas dos EUA contra o Brasil, agendadas para esta ça-feira pela bancada ruralista, foram postergadas pelo grupo, enquanto seus integrantes concentravam a atenção nos protestos em defesa de Bolsonaro. Apesar da troca de foco, parlamentares do núcleo negam que o cancelamento tenha ocorrido em decorrência da situação do ex-mandatário e justificam o adiamento pela “falta de quórum”.

Questão de saúde

Em paralelo ao tumulto gerado no entorno da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, aliados do ex-presidente afirmam temer por sua saúde. Há o receio de que, além de uma possível piora em seu quadro intestinal devido ao estresse gerado pela situação, o ex-mandatário desenvolva quadro depressivo a partir do isolamento em casa.

Mandatos inadmissíveis

Enquanto a oposição segue pressionando a cúpula do Congresso em favor de Jair Bolsonaro, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) cobrou publicamente nesta ça-feira o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pela perda de mandato dos deputados Carla Zambelli (PL-SP) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Para o líder do PT na Casa Baixa, é inadmissível que os dois sigam como “deputados em exercício, recebendo salário”.

Ajuda externa

À frente da articulação de medidas contra o STF e em defesa de Jair Bolsonaro nos EUA, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sinalizou nesta ça-feira que pretende buscar apoio da Europa na abertura de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar também pretende contar com o aliado ideológico e presidente argentino Javier Milei no avanço de ações similares no âmbito do Mercosul.

Processo disciplinar

O Conselho de Ética da Câmara instaurou nesta ça-feira um processo disciplinar contra o deputado André Janones (Avante-MG). Com mandato suspenso cautelarmente desde julho, o parlamentar vem sendo penalizado em decorrência do episódio em que proferiu xingamentos contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Secom em pauta

A Comissão de Comunicação da Câmara deve receber nesta -feira, em audiência pública, o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira. A pedido dos deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e Gustavo Gayer (PL-GO), o líder ministerial falará sobre campanhas do Executivo federal impulsionadas nas redes sociais e o posicionamento do Planalto nas discussões sobre a regulação das plataformas digitais.

Segregação de bolsistas

Segue para votação da Câmara dos Deputados o projeto de lei que proíbe discriminação contra alunos bolsistas em estabelecimentos privados de ensino. Validado de forma terminativa pela Comissão de Educação do Senado, o texto do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) surge na esteira de relatos de segregação, bullying e racismo contra alunos bolsistas em escolas tradicionais de São Paulo.

Posse no TSE

Estela Aranha e Floriano de Azevedo Marques tomaram posse nesta ça-feira como ministros do TSE. Indicados pelo presidente Lula a partir de listas tríplices do STF, os juristas ão mandatos de dois anos na Corte eleitoral.

Concurso para professores

A Secretaria da Educação do RS prorrogou para até quinta-feira (7) o prazo de inscrições do concurso público para professores da Rede Estadual. O processo seletivo, que terá a aplicação de provas em , conta com mais de 6 mil vagas para 17 áreas da Educação Básica em diferentes regiões do estado.

Efeitos na indústria

Dando continuidade às discussões locais sobre o tarifaço de Donald Trump, o vice-governador Gabriel Souza reuniu-se nesta ça-feira com a diretoria da FIERGS para tratar dos impactos das taxas norte-americanas na indústria gaúcha. O número dois do Piratini defendeu a elaboração de uma pauta única, entre o Estado e o meio industrial, de modo a reivindicar ao governo federal medidas de proteção ao setor e aos empregos.

Monitoramento do ar

A Fepam e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente anunciaram nesta semana a contratação da empresa fluminense Ambiental RB Comércio e Serviços LTDA para realizar o monitoramento automático da qualidade do ar em Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria. Admitida pelo prazo de quatro anos, com investimento de R$2,88 milhões, a companhia atuará na coleta e análise de dados horários referentes aos poluentes atmosféricos, bem como aos parâmetros meteorológicos.

Patrimônio histórico-cultural

O Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre, pode se tornar patrimônio histórico-cultural do município a partir de um projeto de lei apresentado pelo vereador Aldacir Oliboni (PT) na Câmara Municipal. Se aprovada, a designação deve condicionar quaisquer obras ou intervenções na área à análise de órgão competente, proibindo escavações, intervenções, obras ou procedimentos que “alterem, modifiquem, removam, inutilizem, danifiquem ou descaracterizem” o local.

Decisão parlamentar

A Câmara de Porto Alegre começou a analisar o projeto de emenda à Lei Orgânica que garante a execução orçamentária e financeira de programações incluídas por todas as emendas de bancada no valor de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. A iniciativa, articulada por Gilvani, o Gringo (Republicanos) e outros 12 vereadores, busca ampliar o poder do Legislativo na destinação de recursos.

