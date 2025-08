Colunistas Secretário da Reconstrução Maneco Hassen: “toda semana temos uma agenda de entregas do Governo Federal no Rio Grande do Sul”

Por Flavio Pereira | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Secretário da Reconstrução do governo federal, Maneco Hassen afirma que “toda semana temos agendas de entregas no Rio Grande do Sul”. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Secretário da Reconstrução do governo federal, Maneco Hassen anunciou ontem que a próxima agenda de investimentos no estado, será na quinta-feira, com foco na liberação de moradias para famílias atingidas pelas enchentes. Além disso, confirmou a liberação de R$ 13 milhões pelo Governo Federal, para a construção das pontes entre Marques de Souza e Travesseiro, com importância estratégica no Vale do Taquari. Maneco Hassen, que se reporta diretamente à Casa Civil da presidência da República, conversou ontem pelo telefone com o colunista, e disse que “toda semana temos uma agenda de entregas, e já chegamos a 4850 imóveis no Rio Grande do Sul com essas assinaturas de quinta-feira”. Na segunda-feira (04) o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, autorizou em Porto Alegre investimentos para obras de reconstrução de unidades do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Rio Grande do Sul. Ele projeta que a experiência do estado nesse episódio servirá de referência para situações semelhantes no Brasil. Maneco Hassen detalhou as ações na quinta-feira:

Ordem de início empreendimento Loteamento União (Encantado/RS) – 100 Unidades Habitacionais

Ordem de início empreendimento São Miguel (Porto Alegre/RS) – 212 Unidades Habitacionais.

Assinaturas de contratos do compra assistida.

Com apoio da base do governo, PT consegue instalar CPI da CEEE Equatorial e RGE

Após um ano e meio de tramitação do requerimento, a Assembleia Legislativa vai instalar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar duas concessionárias de energia , a RGE e a CEEE Equatorial, que prestam serviços no Rio Grande do Sul. O Diário Oficial publicou ontem a autorização assinada pelo presidente do legislativo, deputado Pepe Vargas ((PT).

Além do autor da proposta Miguel Rosseto (PT), assinaram o pedido, os deputados Delegado Zucco e Capitão Martim (Republicanos), Paparico Bacchi (PL), Rodrigo Lorenzoni (PP), Cláudio Branchieri (Podemos) e todos os deputados do PT, PSOL e PcdoB.

Oposição ocupa mesa da Câmara e exige reação do Senado

Na tarde de ontem (05), um ato simbólico e de grande impacto ocorreu no Congresso Nacional. Deputados da oposição ocuparam as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Os parlamentares da oposição tomaram a medida inédita, até então realizada apenas pela esquerda em ocasiões anteriores, bloqueando a abertura das sessões plenárias. A obstrução legislativa continuará até que Câmara e Senado “reajam à altura”, garantem os líderes da oposição. Pegos de surpresa, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) cancelaram as sessões das duas casas legislativas desta terça-feira (5).

Ronaldo Caiado anunciou apoio do União Brasil à obstrução

Um fato novo importante, foi o anuncio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado: segundo ele, totalidade dos deputados e senadores do União Brasil resolveram unir-se ao PL e ao Novo para obstruir totalmente os trabalhos da Câmara e do Senado.

Parlamentares definiram três pontos inegociáveis

Para colocar fim à ocupação das mesas diretoras, a oposição propôs tres pontos que considera inegociáveis:

– Anistia ampla, geral e irrestrita para os presos políticos do 8 de janeiro, como única via legítima de pacificação nacional;

– Abertura imediata do processo de impeachment de Alexandre de Moraes, com base nos crimes já evidenciados pela denúncia;

– Votação definitiva da PEC que extingue o foro privilegiado, garantindo que todos os cidadãos sejam julgados com igualdade, inclusive ex-presidentes da República e pessoas que não detém mandato eletivo.

Ciro Nogueira visitou Jair Bolsonaro

Cogitado como nome para compor como a vice a chapa presidencial do candidato apoiado por Jair Bolsonaro em 2026, o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), afirmou ter visitado o ex-presidente na tarde de ontem. Segundo Ciro Nogueira, a visita teve autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF:

– Fui autorizado pelo relator, ministro Alexandre, a visitá-lo, seguindo todas as normas. Encontrei esse grande brasileiro, homem de bem, não vou dizer que não estava triste, mas é uma pessoa que acredita muito ainda no nosso País”, disse o senador em vídeo da sua conta pessoal.

No senado, aumenta apoio ao impeachment de Moraes

Desde a prisão de Bolsonaro e a imposição do uso de tornozeleiras no senador Marcos do Val, aumentou o número de senadores eu apoiam o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O site organizado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), mostra que 34 senadores são a favor do impeachment e 19 são contra. Há ainda outros 28 indefinidos. São necessários 41 assinaturas para que o presidente do Senado coloque o pedido em votação, mas a aprovação depende dos votos da maioria de dois terços, ou 54 senadores.

Flávio Pereira

@flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/secretario-da-reconstrucao-maneco-hassen-toda-semana-temos-uma-agenda-de-entregas-do-governo-federal-no-rio-grande-do-sul/

Secretário da Reconstrução Maneco Hassen: “toda semana temos uma agenda de entregas do Governo Federal no Rio Grande do Sul”

2025-08-06