Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Até o início de dezembro, ele estava detido na colônia da região de Vladimir, a 250 quilômetros de Moscou. Foto: Reprodução

O opositor russo Alexei Navalny morreu na prisão, informaram as agências russas nesta sexta-feira (16). A informação foi confirmada pelo serviço penitenciário da região de Yamalo-Nenets, onde cumpria pena de 19 anos.

“Navalny sentiu-se mal após uma caminhada, perdendo quase imediatamente a consciência. A equipe médica chegou imediatamente e uma equipe de ambulância foi chamada. Foram realizadas medidas de reanimação que não produziram resultados positivos. Os paramédicos confirmaram a morte do condenado. As causas da morte estão sendo apuradas”, disse o comunicado.

Em 11 de janeiro, Navalny apareceu em imagens pela primeira vez desde que foi transferido para uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, em dezembro. Na época, a equipe do crítico do Kremlin ficara três semanas sem notícias dele, e pouco se sabia sobre o estado de saúde do detento. Há pouco mais de um mês, ele participou via videoconferência de uma audiência da Suprema Corte, que ocorria em Moscou e avaliava as queixas do opositor às condições de sua detenção na Sibéria.

A colônia penal para a qual foi transferido, apelidada de “Lobo Polar”, é um estabelecimento herdado do Gulag soviético. Ao tribunal, Navalny disse que era submetido a temperaturas “congelantes”, que chegavam a 32 graus negativos.

“A cela de punição costuma ser um lugar muito frio”, afirmou ele. “Você sabe por que as pessoas escolhem um jornal lá [um dos itens que podem receber na cela]? Para se cobrirem. Porque com um jornal, posso dizer a vocês, juízes, é muito mais quente dormir, por exemplo, do que sem ele. E então você precisa de um jornal para não congelar.”

Navalny também se queixou do limite de tempo para fazer as refeições.

“É impossível comer em 10 minutos”, relatou à Corte. “Se você comer todos os dias em 10 minutos, [fazer] esta refeição se tornará um processo bastante complexo.”

Apesar das queixas, Navalny parecia estar de bom humor. Ele chegou a brincar, durante a audiência, que ainda não havia recebido nenhuma correspondência de Natal por estar “muito longe”.

A meses da eleição presidencial no país, Navalny foi levado para a colônia penal número 3, na localidade de Kharp, anunciou a porta-voz do ativista, Kira Yarmish, na rede social X (antigo Twitter), na última semana de dezembro. Na ocasião, Navalny disse estar “bem”. A viagem até sua nova prisão durou 20 dias e foi “bastante cansativa”, declarou ele na rede X.

Até o início de dezembro, ele estava detido na colônia da região de Vladimir, a 250 quilômetros de Moscou.

Navalny, um ativista anticorrupção e um dos principais adversários políticos do presidente Vladimir Putin, cumpre pena de 19 anos de prisão por “extremismo”. Ele foi detido em janeiro de 2021 ao retornar à Rússia, depois de se recuperar na Alemanha de um envenenamento que, segundo ele, foi planejado pelo Kremlin.

Kharp, uma pequena cidade de 5 mil habitantes, situa-se em Yamalia-Nenetsia, uma região remota no norte da Rússia. A localidade fica além do Círculo Polar Ártico e abriga várias colônias penais. Um dos principais colaboradores de Navalny, Ivan Zhdanov, afirmou que esta é “uma das colônias mais remotas” da Rússia. As condições lá são “difíceis”, escreveu na rede X.

“As condições lá são duras, com um regime especial na zona de permafrost” e muito pouco contato com o mundo exterior, disse Jdanov. O permafrost é uma camada do subsolo da crosta terrestre que está permanentemente congelada.

