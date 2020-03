Notas Mundo Premiê e opositores discutem “governo de emergência” em Israel

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (12) que discute formar um governo de emergência com opositores para enfrentar o novo coronavírus no país. As conversas incluem o principal oposicionista do premiê, Benny Gantz, enquanto continua o impasse político em Israel.

