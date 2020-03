Notas Mundo Trudeau decide se isolar após esposa mostrar sintomas de gripe

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e sua esposa, Sophie Grégoire Trudeau, se isolaram depois que ela mostrou sintomas semelhantes aos da gripe e foi testada para o coronavírus, afirmou comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (12). Sophie voltou de um compromisso no Reino Unido. O resultado do exame dela ainda não ficou pronto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo

Deixe seu comentário