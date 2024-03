Cinema Oppenheimer é premiado com o Oscar de Melhor Filme; veja lista de vencedores

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Oppenheimer" ganhou 7 das 13 categorias as quais foi indicado. (Foto: Mike Blake/Reuters)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após uma noite recheada de prêmios, o Oscar 2024 elegeu, na noite desse domingo (10), Oppenheimer como o Melhor Filme do ano. O longa-metragem venceu concorrentes como Pobres Criaturas, Vidas Passadas, Os Assassinos da Lua das Flores, Barbie e outros títulos da categoria.

Oppenheimer era o líder de indicações na premiação, com nada menos que 13 indicações. O longa-metragem superou filmes como Pobres Criaturas, que obteve 11 indicações e também estava entre os favoritos da noite.

Além de angariar a principal estatueta da noite, Oppenheimer também levou outros prêmios importantes. Robert Downey Jr. levou a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante pela sua atuação no longa-metragem, enquanto Cillian Murphy foi consagrado com o prêmio de Melhor Ator.

O Oscar 2024 também repetiu a famosa dobradinha das categorias de Melhor Filme e Melhor Diretor. Christopher Nolan, responsável pelo longa-metragem premiado, também ganhou sua estatueta.

O cineasta, que também dirigiu Interestelar e A Origem, venceu nomes como Martin Scorsese, de Os Assassinos da Lua das Flores. A categoria de Melhor Diretor também contava com Justine Triet (Anatomia de Uma Queda), Jonathan Glazer (Zona de Interesse) e Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas).

Apesar de já ser uma figurinha conhecida nas premiações e ter oito indicações no currículo, esta foi a primeira vitória de Nolan no Oscar pela categoria de Melhor Diretor. O momento já era esperado, visto que o cineasta também brilhou em outras cerimônias durante a temporada.

Confira a lista completa de vencedores:

* Melhor filme – Oppenheimer

* Melhor direção – Christopher Nolan (Oppenheimer)

* Melhor atriz – Emma Stone (Pobres Criaturas)

* Melhor ator – Cillian Murphy (Oppenheimer)

* Melhor atriz coadjuvante – Da’Vine Joy (Os Rejeitados)

* Melhor ator coadjuvante – Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

* Melhor roteiro original – Anatomia de uma Queda

* Melhor roteiro adaptado – American Fiction

* Melhor trilha sonora – Oppenheimer

* Melhor animação em longa-metragem – O Menino e a Garça

* Melhor animação em curta-metragem – War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

* Melhor curta-metragem em live-action – The Wonderful Story of Henry Sugar

* Melhor figurino – Pobres Criaturas

* Melhor som – Zona de Interesse

* Melhor canção original – What Was I Made For? (Barbie)

* Melhor fotografia – Oppenheimer

* Melhor documentário em curta-metragem – The Last Repair Shop

* Melhor documentário em longa-metragem – 20 Days in Mariupol

* Melhor filme internacional – Zona de Interesse (Reino Unido)

* Melhor edição – Oppenheimer

* Melhor design de produção – Pobres Criaturas

* Melhor cabelo e maquiagem – Pobres Criaturas

* Melhores efeitos visuais – Godzilla Minus One.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cinema

https://www.osul.com.br/oppenheimer-e-premiado-com-o-oscar-de-melhor-filme-veja-lista-de-vencedores/

Oppenheimer é premiado com o Oscar de Melhor Filme; veja lista de vencedores

2024-03-10