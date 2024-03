Por volta das 8h, pelo horário local, a tripulação fez o trajeto de volta, com destino a Jacarta. Nesse voo, o piloto, que tinha permanecido acordado na viagem anterior, pediu para descansar.

De acordo com as investigações, com cerca de uma hora e meia de voo, o copiloto, que estava no comando do avião, também dormiu. A torre de controle chegou a tentar entrar em contato com a aeronave várias vezes, mas não obteve resposta.