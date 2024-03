Mundo Com 22 anos, Billie Eilish é a pessoa mais jovem da história a vencer dois Oscars

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











A cantora de 22 anos se tornou a pessoa mais jovem da história da premiação a ter dois Oscars. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Billie Eilish e seu irmão, Finneas O’Connell, faturaram o segundo Oscar da carreira na noite desse domingo (10): os dois levaram a estatueta na categoria de Melhor Canção Original por “What Was I Made For?”, faixa que compõe a trilha sonora de Barbie e se tornou um hit mundial. Além do prêmio, a vitória significa um feito histórico para a carreira da artista.

A cantora de 22 anos se tornou a pessoa mais jovem da história da premiação a ter dois Oscars. Além disso, foi a quarta pessoa com menos de 30 anos a levar duas estatuetas para casa. Esse feito só foi alcançado por outras três pessoas, todas mulheres, e em categorias de atuação: pela atriz alemã Luise Rainer (por Ziegfeld – O Criador de Estrelas, de 1936, e Terra dos Deuses, de 1937) e as norte-americanas Jodie Foster (por Acusados, de 1988, e O Silêncio dos Inocentes, em 1991) e Hilary Swank (por Meninos Não Choram, de 1999, e Menina de Ouro, de 2004). As três atrizes já tinham mais de 22 anos quando ganharam o primeiro Oscar.

Finneas também quebrou recordes: o cantor e compositor de 26 anos assina a faixa como produtor, com Mark Ronson e Andrew Wyatt (que assinam a trilha sonora original de Barbie), e um dos compositores, ao lado da irmã. Seguindo a irmã, ele se torna a quinta pessoa na história do Oscar a ganhar uma segunda estatueta antes dos 30 anos.

Prêmio anterior

Em 2022, Billie e Finneas tiveram sua primeira vitória na premiação com a faixa “No Time to Die”, composta para o filme 007 – Sem Tempo para Morrer, o último em que Daniel Craig interpreta o icônico agente secreto do MI6 James Bond. Naquele ano, Billie tinha 20 anos, e foi a primeira nesta idade a vencer um Oscar, um Grammy e um Globo de Ouro, o que a fez entrar para o Guinness Book.

“What Was I Made For?” concorria na categoria do Oscar com “I’m Just Ken”, também de Barbie e interpretada por Ryan Gosling; “It Never Went Away”, do documentário American Symphony; “The Fire Insire”, do filme Flamin’ Hot: O Sabor Que Mudou a História; e “Wahzhazhe (A Song for My People)”, de Assassinos da Lua das Flores. Billie e Finneas apresentaram a música no palco do Oscar 2024.

A faixa, que coloca em palavras a crise existencial vivida pela Barbie de Margot Robbie no filme de Greta Gerwig, alcançou um grande sucesso. No Spotify, a faixa acumula mais de 709 milhões de plays e o videoclipe foi assistido 116 milhões de vezes.

A música logo se tornou uma queridinha na temporada de premiações de cinema e música, levando para casa 19 prêmios, incluindo dois Grammys (de Música do Ano e Melhor Música Composta para Mídia Visual) e um Globo de Ouro (Melhor Canção Original).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/billie-eilish-quebra-recorde-historico-ao-vencer-premio-no-oscar-2024-saiba-qual/

Com 22 anos, Billie Eilish é a pessoa mais jovem da história a vencer dois Oscars

2024-03-10