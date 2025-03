Bruno Laux Orçamento da União para 2025 está entre as prioridades do Congresso no retorno pós-Carnaval

Por Bruno Laux | 10 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Tema prioritário

Retornando à rotina parlamentar no pós-Carnaval, o Congresso Nacional deve dar continuidade nesta semana à discussão do Orçamento da União para 2025. Pendente de votação, a peça orçamentária será tema de debate nesta terça-feira na Comissão Mista de Orçamento, que deve votar o texto somente no dia 19 de março.

Reforma ministerial

Oficializando as primeiras mudanças da reforma ministerial em curso no governo, o presidente Lula empossa nesta segunda-feira o ministro Alexandre Padilha no comando do Ministério da Saúde. Na mesma cerimônia, a correligionária do petista, Gleisi Hoffmann, assumirá a Secretaria de Relações Institucionais, até então chefiada pelo ministro.

Proximidade benéfica

Na esteira da mudança na chefia das Relações Institucionais, a futura ministra da pasta, Gleisi Hoffmann, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), articularam um encontro para debater prioridades do Planalto na Casa Baixa do Congresso. A proximidade entre o líder parlamentar e a deputada federal é vista com expectativa positiva por interlocutores do governo, frente à necessidade de melhora na articulação entre o Planalto e o Legislativo.

Mulheres no STM

A decisão do presidente Lula em nomear a advogada Verônica Abdalla Sterman para o Superior Tribunal Militar foi recebida com bons olhos pela ministra Maria Elizabeth Rocha, que assumirá o comando da Corte nesta quarta-feira. A magistrada avalia que a indicação de um novo nome feminino torna o Judiciário mais inclusivo e diversifica a Justiça Militar, além de “engrandecer a República”.

Desvio de propósito

O deputado Luiz Couto (PT-PB) apresentou um projeto de lei para definir punições aos conselheiros tutelares que utilizarem bens doados pelo governo federal, como veículos, para fins além de seus objetivos institucionais. As penalidades visam incrementar os mecanismos de controle e responsabilização dos estados para evitar o uso inadequado dos equipamentos.

Ativos ambientais

A Comissão de Infraestrutura do Senado retomará os trabalhos nesta terça-feira analisando o projeto de lei que regula a securitização de ativos ambientais no Brasil. O texto, do senador Fernando Dueire (MDB-PE), pretende estimular o financiamento de empresas de infraestrutura que promovam inovações tecnológicas sustentáveis.

Defesa em análise

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem até a próxima sexta-feira para responder a uma série de questões apresentadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas incluídas no inquérito do golpe. Os questionamentos foram encaminhados à PGR no sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que recebeu a manifestação de defesa dos advogados do ex-mandatário na última semana.

Convite a ministros

Os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo votarão nesta terça-feira uma série de requerimentos de convites para que ministros do governo federal participem de audiências públicas no colegiado. A presidente do grupo, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), quer chamar as lideranças da Esplanada para debater diretrizes, desafios e oportunidades das políticas públicas de integração nacional, desenvolvimento regional e do turismo em diversas regiões do país.

Expodireto Cotrijal

Começa nesta segunda-feira a 25ª edição da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, considerado um dos maiores eventos do agronegócio internacional. Focada em tecnologias e negócios, a feira visa aproximar produtores de informações, debates, inovações e oportunidades de negócio relacionadas ao meio rural.

Anúncios para o campo

Com presença confirmada na abertura da Expodireto Cotrijal, o governador Eduardo Leite pretende realizar uma série de anúncios do governo estadual com impactos positivos aos municípios e produtores gaúchos. Acompanhado de secretários, o líder gaúcho deve anunciar também um novo financiamento do BRDE para a Cotrijal, no valor de R$ 72,7 milhões, destinado à ampliação da capacidade de armazenagem de grãos em seis unidades da cooperativa.

Segurança no Litoral

A Subsecretaria de Licitações do governo gaúcho realizará na sexta-feira um pregão eletrônico para a aquisição de um veículo utilitário multitarefas 4×4 para a 2ª Companhia Ambiental do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, atuante no Litoral Norte. A aquisição busca viabilizar a fiscalização na faixa de areia e em locais de difícil acesso, além de apoiar ações conjuntas com outros órgãos de fiscalização ambiental.

Mês da mulher

Os Centros de Referência de Assistência Social de Porto Alegre estão promovendo ao longo do mês de março uma programação voltada à celebração do Dia Internacional da Mulher. O calendário conta com uma série de oficinas de artesanato, bem-estar e beleza, além de rodas de conversa sobre saúde e autocuidado em todas as regiões da Capital.

Eu Falo Por Elas

O MPRS lançou na última semana a campanha “Eu Falo por Elas” – Unindo vozes contra a violência de gênero, integrada por jornalistas, empresárias, artistas e influenciadoras digitais. A mobilização conta com um conjunto de depoimentos de personalidades femininas que emprestam sua voz para ler relatos reais de mulheres que sofreram violência, apresentando suas histórias e auxiliando no rompimento do “ciclo do silêncio”.

Avanços no Esqueletão

A prefeitura de Porto Alegre pretende concluir até o final de 2025 a demolição do prédio da Galeria XV de Novembro, no Centro Histórico da Capital. O processo de destruição do conhecido “Esqueletão”, que já chegou à laje do 15º andar, deve seguir sendo realizado de forma manual e mecânica até o 9º andar, antes da implosão dos andares inferiores.

Estadia – Ponte

Um projeto do Executivo Municipal em tramitação na Câmara de Porto Alegre determina a criação do benefício Estadia – Ponte para os moradores da área afetada pela obra da alça da ponte do Guaíba. O texto prevê a concessão do valor máximo de R$1.000 por família, pelo prazo de até 12 meses (prorrogáveis), condicionada ao repasse extraordinário do governo gaúcho no valor integral do benefício.

Ciclismo na Capital

A vereadora Mari Pimentel (Republicanos) está tentando avançar na Câmara de Porto Alegre com a criação do Programa Via Amiga do Ciclista. A proposta prevê a suspensão do trânsito de veículos e pedestres em determinadas vias da Capital aos finais de semana e feriados, de modo a incentivar e fomentar as atividades de ciclistas e assessorias esportivas que utilizam a pista de rolamento para a realização de treinos.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/orcamento-da-uniao-para-2025-esta-entre-as-prioridades-do-congresso-no-retorno-pos-carnaval/

Orçamento da União para 2025 está entre as prioridades do Congresso no retorno pós-Carnaval

2025-03-10