Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Também serão definidas as datas dos outros eventos do Calendário do Carnaval 2024 Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O primeiro evento do Calendário oficial do Carnaval 2024 de Porto Alegre acontece nesta quarta-feira (14), às 19h, no Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10). Na ocasião, será realizado o sorteio que irá definir a ordem dos desfiles das escolas de samba no Complexo Cultural do Porto Seco no próximo ano.

A atividade será conduzida pela União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre e pela União das Escolas de Samba de Porto Alegre. Participam do sorteio 18 agremiações carnavalescas: oito do Grupo Prata e dez do Grupo Ouro.

Também serão definidas as datas dos outros eventos do Calendário do Carnaval 2024, entre eles a tradicional Descida da Borges, a escolha da Corte de Momo e o Festival de Sambas-enredo.

