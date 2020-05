Política “Ordens absurdas não se cumprem”, diz Bolsonaro sobre operação da Polícia Federal contra fake news

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Bolsonaro disse ainda que os alvos da operação de quarta-feira não são bandidos Foto: Reprodução/Redes Sociais Bolsonaro disse ainda que os alvos da operação de quarta-feira não são bandidos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (28) que “ordens absurdas não se cumprem”, em referência à operação da PF (Polícia Federal) contra fake news, deflagrada na quarta-feira (27), que cumpriu mandados de buscas e apreensões em endereços de empresários e blogueiros. Os alvos são aliados do presidente.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator no STF (Supremo Tribunal Federal) do inquérito que investiga interferência política de Bolsonaro na PF.

“Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal, pelo menos isso serviu para mostrar ontem [quarta-feira]”. Mas obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões”, afirmou Bolsonaro a jornalistas na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada. “Não foi justo o que aconteceu no dia de ontem”, completou. Bolsonaro disse ainda que os alvos da operação de quarta-feira não são bandidos.

“Trabalhamos ontem quase que o dia todo voltando para uma causa. Com dor no coração, ouvindo reclamos daqueles que tiveram sua propriedade privada violada, que não são bandidos, não são marginais, não são traficantes. Muito pelo contrário, são cidadãos, chefes de família, homens, mulheres, que foram surpreendidos com a Polícia Federal, que estava cumprindo ordens, batendo em sua casa”, afirmou o presidente.

