Mundo Organização do Nobel anuncia aumento no valor da premiação para quase R$ 5 milhões

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nos últimos 15 anos, o valor da premiação foi reajustado diversas vezes Foto: Divulgação Nos últimos 15 anos, o valor da premiação foi reajustado diversas vezes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação Nobel informou nesta sexta-feira (15) que aumentará o valor pago aos ganhadores do Prêmio Nobel deste ano em 1 milhão de coroas suecas, o que elevará o total para 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual).

“A Fundação optou por aumentar o valor do prêmio porque é financeiramente viável fazê-lo”, afirmou a entidade em um breve comunicado.

A rápida depreciação da moeda sueca empurrou-a para o seu nível mais baixo na história em relação ao euro e ao dólar. A Suécia tem lutado contra uma inflação elevada – 7,5% em agosto, longe da meta de 2% estabelecida pelo Riksbank, o banco central da Suécia.

Quando os primeiros Prêmios Nobel foram concedidos, em 1901, o valor da premiação era de 150.782 coroas suecas por categoria, informou a fundação.

Nos últimos 15 anos, o valor foi reajustado diversas vezes, a mais recente em 2020, quando subiu para 10 milhões de coroas suecas (R$ 4,36 milhões).

Os vencedores do Prêmio Nobel deste ano serão anunciados no início de outubro. Os laureados receberão os seus prêmios em cerimônias de premiação em 10 de dezembro, aniversário da morte do fundador do prêmio, Alfred Nobel.

O Nobel da Paz é entregue em Oslo, enquanto as outras cerimônias de premiação são realizadas em Estocolmo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/organizacao-do-nobel-anuncia-aumento-no-valor-da-premiacao-para-quase-r-5-milhoes/

Organização do Nobel anuncia aumento no valor da premiação para quase R$ 5 milhões

2023-09-15