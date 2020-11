Mundo Organização Mundial da Saúde adverte que sozinha, vacina é insuficiente para vencer o coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta segunda-feira (16) que apenas uma vacina não será suficiente para derrotar a pandemia da Covid-19.

“Uma vacina vai completar as outras ferramentas que temos, não substituí-las”, declarou Tedros, durante o conselho executivo da OMS.

Desta vez, ele estava presente na sala, após ter-se posto em quarentena em 2 de novembro, por ter tido contato com uma pessoa com diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Em relação à vacina, o diretor-geral e outros diretores da OMS passaram os últimos dias amenizando o otimismo gerado pelo anúncio da Pfizer e da BioNTech de terem dados preliminares de uma vacina na fase III, com uma eficácia de 90%.

“Inicialmente, as quantidades serão limitadas e, portanto, terão prioridade o pessoal de saúde, os idosos e as pessoas de maior risco. E esperamos que isso reduza o número de mortes e permita aos sistemas de saúde resistir”, afirmou o diretor-geral.

“Mas isso ainda vai deixar muito espaço para o vírus operar”, insistiu, pedindo que não se abandonem as medidas de prevenção à propagação do vírus, como os testes e as quarentenas.

