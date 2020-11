Porto Alegre Operação Papai Noel fiscaliza o comércio irregular em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A operação, que seguirá até 31 de dezembro, visa a coibir a comercialização de produtos ilegais e sem procedência Foto: Anselmo Cunha/PMPA A operação, que seguirá até 31 de dezembro, visa a coibir a comercialização de produtos ilegais e sem procedência. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Começa nesta sexta-feira (20), a Operação Papai Noel, uma ação de fiscalização integrada entre a SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), a Guarda Municipal e a Brigada Militar.

Os fiscais atuarão em conjunto em regiões de concentração da atividade ambulante informal, como Centro Histórico, avenidas Assis Brasil, Protásio Alves, Osvaldo Aranha, entre outras.

A operação, que seguirá até 31 de dezembro, visa a coibir a comercialização de produtos ilegais e sem procedência, que colocam em risco a saúde dos consumidores e impactam as atividades do comércio legalizado.

Em reunião no dia 10 de novembro, a SMDE alinhou as ações com as entidades representativas do comércio, Sindilojas, Fecomércio e Sindióptica, bem como comunicou a Polícia Civil e a Receita Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre