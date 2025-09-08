Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Saúde Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Problemas afetam pessoas de todas as idades e níveis de renda e representam a segunda maior causa de incapacidade no longo prazo

Foto: Reprodução

Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais de acordo com os relatórios World Mental Health Today e Mental Health Atlas 2024, divulgados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) na última semana. A entidade alerta que a situação traz sérios impactos humanos e econômicos e defende a expansão, em nível global, de serviços voltados à proteção e à promoção da saúde mental.

Segundo os levantamentos, as mulheres são desproporcionalmente mais afetadas, e condições como ansiedade e depressão, que são os transtornos mais comuns, são prevalentes em todos os países e comunidades. Elas afetam pessoas de todas as idades e níveis de renda e representam a segunda maior causa de incapacidade no longo prazo. Elas também aumentam os custos de saúde e causam perdas econômicas substanciais em escala global.

“Transformar os serviços de saúde mental é um dos maiores desafios da saúde pública”, destaca Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, em comunicado à imprensa.

“Investir em saúde mental significa investir em pessoas, comunidades e economias, um investimento que nenhum País pode se dar ao luxo de negligenciar. Cada governo e cada líder têm a responsabilidade de agir com urgência e garantir que o cuidado em saúde mental seja tratado não como privilégio, mas como um direito básico de todos”, adiciona.

Suicídio

Segundo a OMS, o suicídio causou cerca de 727 mil mortes apenas em 2021, sendo uma das principais causas de morte entre jovens em todos os países e contextos socioeconômicos.

A meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas) é reduzir em um terço as taxas de suicídio até 2030. No entanto, o progresso ainda é insuficiente e, mantido o ritmo atual, a redução deve chegar a apenas 12% no período. (Com informações de O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Saúde

Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas
Mano Menezes quer um Grêmio mais protagonista: o desafio da evolução em casa
https://www.osul.com.br/organizacao-mundial-da-saude-aponta-que-mais-de-1-bilhao-de-pessoas-vivem-com-transtornos-mentais-em-todo-o-mundo/ Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Política Supremo retoma o julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado; acompanhe
Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul
Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Pode te interessar

Saúde Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas

Saúde Estudo: Wegovy reduz o risco de infarto e AVC em 57% em comparação com outro princípio ativo

Saúde Médicos apontam 6 medidas para reduzir risco de câncer de intestino

Saúde Fisioterapia é aliada no combate ao Alzheimer. Profissionais destacam exercícios para que se tenha uma vida longa