Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Dicas de O Sul Relações de consumo, mercado digital e consumo consciente serão temas de debate em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Foto: Divulgação

No ano em que se comemora os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor o Fórum Latino Americano de Defesa do Consumidor estará realizando um evento, nesta sexta-feira (12), na Assembleia Legislativa do RS, em Porto Alegre, para ouvir e debater um dos temas mais importantes nas relações de consumo hoje: compras via plataformas digitais e proteção dos direitos do consumidor. O evento ocorre das 9h30min às 17h30min.

No final dos anos noventa , quando surgiram as primeiras operações de e-commerce no Brasil , até os dias de hoje é incontestável o crescimento exponencial das relações de consumo via internet e as mesmas tornaram-se essenciais na sociedade moderna, devido à praticidade e rapidez com que permitem a realização de transações comerciais que trouxeram inúmeros benefícios para o consumidor, mas, ao mesmo tempo ampliaram sua exposição à propaganda enganosa, vulnerabilidade digital e o desrespeito aos seus direitos.

Com o objetivo de contextualizar, debater e apresentar recomendações para essa nova realidade o FÓRUM LATINO-AMERICANO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FLADC – estará realizando no dia 12 de setembro, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do RS, o II SEMINÁRIO INTERNACIONAL FUTURO SUSTENTÁVEL E CONSUMO CONSCIENTE “.

O evento contará com três palestras focalizando diferentes temas que permeiam a relação de consumo via mundo digital:
– HIPERVULNERABILIDADE e MERCADO DIGITAL PARA O CONSUMO com a Dra. Maria Constanza Garzino;
– TECNOLOGIA E CONSUMO com Dr. Bruno Miragem e Claudio Bonatto;
– EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE com Dra Claudia Lima Marques e Dra. Marilia Longo do Nascimento.

As palestras terão a participação de especialistas, como debatedores e mediadores, em diversas áreas do direito do consumidor:

Dr. Antônio Vinicius Amaro da Silveira, Dra. Clarissa Costa Lima, Dr. Francisco José Moesch. Dr. Giovanni Conti e Dr. Guido Rogério Macedo da Silveira Filho.
Para o presidente do Fórum, Alcebíades Santini, “a ideia da temática dessa edição é colocar em debate, e também coletar contribuições, para orientar os consumidores sobre as fragilidades e riscos das práticas fraudulentas existentes no comércio eletrônico. Essas práticas criminosas, além de violarem a confiança nas transações online, causam danos significativos tanto aos consumidores quanto aos fornecedores que trabalham com boas práticas. Nosso objetivo é esclarecer e contribuir para que os direitos dos consumidores sejam respeitados, também, nesse novo mundo das relações que acontecem no ambiente virtual”.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.forumdefesadoconsumidor.com

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Festival Sofá na Rua ocupa o centro histórico de Pelotas com música autoral e Feira Criativa
Abertura da Cadeia Pública de Porto Alegre gera alterações no trânsito nesta quarta-feira
https://www.osul.com.br/relacoes-de-consumo-mercado-digital-e-consumo-consciente-serao-temas-de-debate-em-porto-alegre/ Relações de consumo, mercado digital e consumo consciente serão temas de debate em Porto Alegre 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul
Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha atinge a marca de 4,2 milhões de participantes
Pode te interessar

Dicas de O Sul Festival Sofá na Rua ocupa o centro histórico de Pelotas com música autoral e Feira Criativa

Dicas de O Sul Arte, vinho e coquetelaria em experiências sensoriais em Porto Alegre

Dicas de O Sul Gilberto Gil apresenta a turnê “Tempo Rei” no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Dicas de O Sul Parque da Nasa celebra o “Mês dos Gaúchos” com programação cultural em Canela