Saúde Organização Mundial da Saúde concede sua primeira aprovação emergencial para a vacina da Pfizer-BioNTech

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Aqui no Brasil, 10 mil voluntários participam do teste dessa vacina, com a supervisão da Fundação Oswaldo Cruz. Foto: Robson Valverde/SES-SC Aqui no Brasil, 10 mil voluntários participam do teste dessa vacina, com a supervisão da Fundação Oswaldo Cruz. (Foto: Robson Valverde/SES-SC) Foto: Robson Valverde/SES-SC

A OMS (Organização Mundial da Saúde) concedeu nesta quinta-feira (31) a primeira aprovação emergencial da entidade para uma vacina contra Covid-19 desde o início da pandemia. O imunizante da Pfizer-BioNTech foi validado pela OMS com o objetivo de facilitar a aprovação interna em países que ainda não o aprovaram.

“É um passo muito positivo garantir o acesso universal às vacinas contra a Covid-19”, afirmou Mariangela Simão, diretora responsável pelo acesso a medicamentos da organização.

A validação também permite que o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) adquiram a vacina para a distribuição a países necessitados.

Conforme a OMS, especialistas chegaram à conclusão de que a “vacina atendeu aos critérios obrigatórios de segurança e eficácia”.

A vacina Pfizer-BioNTech já está sendo usada há várias semanas no Reino Unido, e também na União Europeia, Estados Unidos e Suíça, entre outros países.

Milhões de pessoas já foram vacinadas com o imunizante, de eficácia estimada em 95%, mas que necessita de temperaturas muito baixas de armazenamento, -70° C, o que dificulta sua distribuição.

Reino Unido e Argentina aprovam uso emergencial da vacina

O Reino Unido primeiro e, logo depois, a Argentina aprovaram na quarta-feira (30) a autorização para uso emergencial da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. Foram os primeiros países a autorizarem o imunizante.

Aqui no Brasil, 10 mil voluntários participam do teste dessa vacina, com a supervisão da Fundação Oswaldo Cruz. Por isso, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, classificou o dia como histórico.

O Reino Unido, que tem 63 milhões de habitantes e, desde o dia 7, aplica na população a vacina da Pfizer/BioNTech, encomendou 100 milhões de doses do imunizante de Oxford, para garantir a vacinação de todos os seus habitantes.

Já a Argentina, com 43 milhões de moradores, começou nessa terça-feira a aplicar 24 milhões de doses da vacina Sputnik V, do Instituto Gamalea; comprou 10 milhões da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, e, agora, anunciou a compra de mais 22 milhões de doses da vacina de Oxford.

No Brasil, onde vivem 210 milhões de pessoas, o governo federal encomendou 100 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca e outras 40 milhões por meio do consórcio Covax Facility, coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Por enquanto, a vacina mais provável de chegar por esse consórcio também é a de Oxford.

Confirmada variante do coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (31) que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de São Paulo foi notificado pelo laboratório de medicina diagnóstica Dasa da suspeita de dois casos de uma nova variante do coronavírus no Estado de São Paulo.

“O Instituto Adolfo Lutz está analisando duas amostras de vírus de casos com contato com o Reino Unido e, em até 48h, fará o sequenciamento genético para identificação da linhagem”, disse o ministério em nota.

A nova variante do vírus, segundo o laboratório Dasa, é a mesma detectada recentemente na Inglaterra e nos Estados Unidos. A confirmação da cepa em dois pacientes foi feita por meio de sequenciamento genético realizado em parceria com a FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

De acordo com o laboratório, a mutação não é mais letal do que outras cepas do coronavírus, mas pode ser mais transmissível. No Reino Unido, ela já representa mais de 50% dos novos casos diagnosticados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde