Saúde Brasil chega a quase 195 mil mortes pela Covid-19 e 7,7 milhões de infectados

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O balanço informa também que 6.747.065 (87,9%) dos pacientes estão recuperados. Foto: SESI/Vinicius Magalhaes O balanço informa também que 6.747.065 (87,9%) dos pacientes estão recuperados. (Foto: SESI/Vinicius Magalhaes) Foto: SESI/Vinicius Magalhaes

Nesta quinta-feira (31), pela terceira vez consecutiva os números de óbitos por Covid-19 no Brasil em 24h ultrapassaram os mil. Foram 1.074 mortes, aumentando para 194.949 o número de óbitos. Conforme balanço do Ministério da Saúde, 56.773 novos casos da doença sistêmica também foram confirmados pelas secretarias estaduais.

O País atingiu nesta quinta a marca de 7.675.973 contaminados desde o início da pandemia. O balanço informa também que 6.747.065 (87,9%) dos pacientes estão recuperados, enquanto 733.959 (9,6%) seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade está em 2,5%.

Confirmada variante do coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (31) que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de São Paulo foi notificado pelo laboratório de medicina diagnóstica Dasa da suspeita de dois casos de uma nova variante do coronavírus no Estado de São Paulo.

“O Instituto Adolfo Lutz está analisando duas amostras de vírus de casos com contato com o Reino Unido e, em até 48h, fará o sequenciamento genético para identificação da linhagem”, disse o ministério em nota.

A nova variante do vírus, segundo o laboratório Dasa, é a mesma detectada recentemente na Inglaterra e nos Estados Unidos. A confirmação da cepa em dois pacientes foi feita por meio de sequenciamento genético realizado em parceria com a FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

De acordo com o laboratório, a mutação não é mais letal do que outras cepas do coronavírus, mas pode ser mais transmissível. No Reino Unido, ela já representa mais de 50% dos novos casos diagnosticados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde