Cultura Divulgada nova lista de suplentes contemplados na Lei Aldir Blanc

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Mais conhecida como Lei Aldir Blanc, visa apoiar trabalhadores da cultura e espaços culturais afetados pela pandemia do coronavírus. Foto: Divulgação/PMPA

A SMC (Secretaria Municipal da Cultura) divulgou, em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa, página 9), lista da quarta chamada de suplentes contemplados no Edital Lab POA 2020. Para fins de habilitação, não foram consideradas as consultas às certidões negativas dos postulantes, que estão sendo verificadas na etapa atual de procedimentos para pagamentos. Caso necessário, servidores da SMC entrarão em contato através de e-mail institucional ou pelo e-mail editalpoalab@gmail.com.

