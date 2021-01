Porto Alegre Solicitação do TRI Escolar permite mais agilidade

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

O processo de solicitação do TRI Escolar agora ficou mais rápido, segundo a prefeitura. Após a solicitação na entidade estudantil, o estudante irá entregar o comprovante da instituição de ensino direto nos postos de recargas e seu benefício será liberado na hora, com validade de recarga conforme o documento. Havendo qualquer divergência no comprovante, a entidade estudantil irá entrar em contato solicitando novo documento.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) destaca que os usuários devem manter seu e-mail atualizado. Confira os procedimentos e prazos na resolução vigente para 2021, publicada no Diário Oficial de Porto Alegre. Na falta de representatividade da entidade estudantil, basta entrar em contato com a EPTC pelo e-mail: triescolar@eptc.prefpoa.com.br

