Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

O diretor de emergências da OMS (Organização Mundial de Saúde), Michael Ryan, afirmou nesta segunda-feira (1º) que o Brasil foi um dos países com o maior aumento do número de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Ryan disse ainda que o País está entre aqueles que não chegaram ao pico da transmissão.

Dos 10 países que reportaram mais casos nesse período, afirmou Ryan, 5 estavam nas Américas: Brasil, Estados Unidos, Peru, Chile e México.

“Os países que tiveram os maiores aumentos, entretanto, foram Brasil, Colômbia, Chile, Peru, México, Bolívia”, disse. “E nós estamos vendo um aumento progressivo de casos diariamente em vários países diferentes”, completou.

“Os países têm tido que trabalhar muito, muito duro para entender a escala de infecção, mas, também, os sistemas de saúde estão começando a ficar sob pressão em toda a região”.

Preocupação com Haiti

O dirigente demonstrou preocupação em particular com o Haiti, devido à fraqueza inerente no sistema de saúde local. “Existem outros países nas Américas em que os sistemas de saúde também são fracos”.lembrou.

“Nós vemos muito bons exemplos de países que têm uma abordagem do governo inteiro, da sociedade inteira, baseada na ciência, e vemos em outras situações uma falta e uma fraqueza nisso”, disse.

América do Sul

Ryan disse ainda que a situação da pandemia na América do Sul está “longe de ser estável”, e que não crê que a região tenha chegado ao pico da pandemia, e pediu solidariedade aos países da região.

“Há muitas semanas, o mundo estava muito preocupado com o que aconteceria no sul da Ásia ou na África, e, até certo ponto, a situação nesses dois cenários ainda é difícil, mas é estável. Claramente, a situação em muitos países da América do Sul está longe de ser estável. Houve um aumento rápido de casos e aqueles sistemas [de saúde] estão sofrendo cada vez mais pressão”, disse o dirigente.

