Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom-Ghebreyesus, disse nesta quarta-feira (20) que mais casos foram relatados à organização nas últimas 24 horas do que em qualquer momento desde o início da pandemia de Covid-19.

“Ainda temos um longo caminho a percorrer nessa pandemia”, disse Tedros. “Nas últimas 24 horas, houve 106.000 casos relatados à OMS – o maior número em um único dia desde o início do surto. Quase dois terços desses casos foram relatados em apenas quatro países.”

Os quatro países, confirmados em um email enviado pela epidemiologista da OMS, Maria Van Kerkhove, são: Estados Unidos, Rússia, Brasil e Índia. Como pode haver atrasos na notificação de casos, o registro de um dia não significa que essas 106.000 pessoas foram infectadas, testadas ou contadas nas últimas 24 horas.

Na quarta-feira, depois do anúncio da OMS, o Brasil registrou novo recorde diário de casos confirmados de Covid-19 no país. Segundo o governo federal, foram contabilizados 19.951 diagnósticos da doença derivada do novo coronavírus.

