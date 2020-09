Mundo Organização Mundial da Saúde relata maior aumento diário de casos de coronavírus desde início da pandemia

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

O recorde anterior era do dia 6 de setembro, quando foram notificados 306.857 casos para a OMS Foto: Divulgação/OMS O recorde anterior era do dia 6 de setembro, quando foram notificados 306.857 casos para a OMS. (Foto: Divulgação/OMS) Foto: Divulgação/OMS

Em boletim divulgado no domingo (13), a OMS (Organização Mundial da Saúde) registrou 307.930 novos casos do novo coronavírus em todo o mundo no período de 24 horas – o maior aumento em um único dia em infecções globais desde o início da pandemia, segundo o controle da entidade.

O recorde anterior era do dia 6 de setembro, quando foram notificados 306.857 casos para a OMS. Nem todos os casos contabilizados pela OMS foram descobertos necessariamente no final de semana – a entidade apenas reporta que recebeu os dados de órgãos de saúde ao redor do planeta.

Agora, a OMS contabiliza 28.637.952 casos em todo o mundo, desde o início da pandemia. O número é um pouco menor do registrado pela universidade Johns Hopkins, que registra casos em tempo real.

Também houve 5.537 novas mortes por coronavírus relatadas à OMS nas últimas 24 horas, elevando o número global de mortes para pelo menos 917.417.

