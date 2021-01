Mundo Organização Mundial da Saúde visita hospital chinês onde os primeiros pacientes com Covid-19 foram tratados

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

A pandemia de Covid-19 começou em Wuhan, na China Foto: Divulgação A pandemia de Covid-19 começou em Wuhan, na China. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A equipe de especialistas da OMS (Organização Mundial da Saúde) que está investigando o surgimento do coronavírus em Wuhan, na China, visitou nesta sexta-feira (29) o hospital onde o governo chinês diz que os primeiros pacientes com Covid-19 foram tratados, há mais de um ano.

“Primeira visita a um local extremamente importante. Estamos no hospital que tratou de alguns dos primeiros casos conhecidos de Covid-19 e nos encontramos com os próprios médicos e funcionários que fizeram este trabalho”, afirmou um dos membros da equipe, Peter Daszak.

Os especialistas tiveram as suas primeiras reuniões presenciais com autoridades chinesas e depois foram ao hospital. Os contatos da equipe estão limitados, e as visitas são organizadas pelos anfitriões chineses, segundo a porta-voz da OMS, Margaret Harris.

Questionada se a equipe vai visitar o mercado onde os primeiros casos foram detectados, em dezembro de 2019, e o Instituto de Virologia de Wuhan, Margaret afirmou: “Esses lugares estão na lista”.

