Mundo Organização Mundial da Saúde volta a registrar recorde de novos casos de coronavírus no mundo

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os maiores aumentos continuam sendo computados nos Estados Unidos, Brasil e Índia Foto: Reprodução Os maiores aumentos continuam sendo computados nos Estados Unidos, Brasil e Índia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O mundo registrou nesta sexta-feira (24) um novo recorde diário de novos casos de coronavírus, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Em 24 horas, foram 284.196 casos e 9.753 mortes. O último recorde de novos casos diários havia sido registrado no dia anterior, na quinta-feira (23), com mais de 247 mil casos e 7.097 mortes em 24 horas.

Nos últimos sete dias, a OMS este é o terceiro recorde diário de novos casos registrados pela OMS, já que o último recorde havia sido no dia anterior (mais de 247 mil casos) e no dia 17 (mais de 237 mil casos).

No cenário diário apontado pela OMS, somente as Américas correspondem a quase 61% dos novos casos e 78,5% das mortes diárias. Quanto aos países, os maiores aumentos de contaminações foram registrados nos Estados Unidos, Brasil e Índia. Desde o início da pandemia, o mundo registrou um total de 15.296.926 casos e 628.903 mortes.

EUA, Brasil e Índia

]Na quinta-feira, a OMS alertou que quase metade de todos os casos de coronavírus no mundo estão concentrados nos EUA, Brasil e Índia.

“Quase 10 milhões de casos da Covid-19, ou dois terços de todos os casos no mundo, são de 10 países. Quase metade de todos os casos relatados até agora são de apenas três países”, informou o diretor-geral da OMS, Tedros Adahnon, no dia 23.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo