Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Evento reúne seis times masculinos da Região Sul do País. (Foto: EBC)

A Orla do Guaíba, em Porto Alegre, recebe a partir das 8h deste sábado (25) a etapa Sul da Champions Ligay de futebol masculino, realizada em âmbito nacional e considerada um dos maiores eventos esportivos LGBTQIA+ da América Latina. ​Estarão em campo seis times de futebol do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com um total de 138 participantes.

Com apoio da prefeitura, a etapa servirá de classificatória para a final brasileira, em se realizar em outubro de 2023 – o local ainda não foi definido. Atualmente, 70 equipes de todo o País compõem a liga, promovida em caráter amador desde 2017 e que divulga seus atividades por meio do site ligaybr.com.br. A entrada é gratuita, mas pede-se a doação de 1 quilo de alimento não perecível – os donativos serão encaminhados à ONG Cozinheiros do Bem.

A primeira-dama municipal Valéria Leopoldino é madrinha do evento na capital gaúcha. Ela ressalta a importância da iniciativa para o estímulo à diversidade: “O esporte é lugar importante de inclusão. Desde o início da gestão, apoiamos iniciativas que tornem nossa cidade mais plural e acolhedora para todos”.

Esse aspecto é reiterado pela coordenadora de Direitos da Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), Camila Rodrigues: “Temos a missão de contribuir para as políticas de inclusão social e suas representatividades, de forma a combater a homofobia, transfobia e todas as formas de preconceito”.

Equipes

– Sport Club Maragatos (Rio Grande do Sul).

– Magia Sport Clube (Rio Grande do Sul).

– Real Flamingos (Rio Grande do Sul).

– Esporte Club Dinosaurs (Santa Catarina).

– Capivaras (Paraná).

– Táboa (Paraná).

(Marcello Campos)

