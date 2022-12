Porto Alegre Orla do Guaíba, em Porto Alegre, tem distribuição gratuita de preservativos neste domingo

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa inclui orientações e outras ações de saúde. (Foto: Arquivo/SES)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais uma iniciativa motivada pela campanha “Dezembro Vermelho” de luta contra a aids, a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre realiza neste domingo (11) diversas ações na orla do Guaíba, das 10h às 16h.

Uma unidade móvel oferecerá testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, além de orientações e distribuição gratuita de preservativos e gel lubrificante. O local exato não foi informado pela prefeitura, mas geralmente esse tipo de iniciativa se concentra no Trecho 1 (o mais próximo do Gasômetro).

Vale lembrar que as capital gaúcha oferece tratamento a pessoas diagnosticadas com o HIV desde 2014, e não apenas em casos de aids, ou seja, quando o vírus manifesta seus sintomas.

Testes para infecções sexualmente transmissíveis também estão disponíveis de segunda a sexta-feira nos 132 postos de saúde da rede municipal, bem como no Serviço de Atendimento Especializado Santa Marta – rua Capitão Montanha nº 27 (Centro Histórico). A lista completa pode ser conferida em prefeitura.poa.br.

Estatística

Conforme boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em 1º de dezembro, com dados referentes a 2021, Porto Alegre é a terceira capital com maior taxa de detecção de aids. São 47,2 casos para cada 100 mil habitantes, quase três vezes acima da taxa nacional.

É também a capital brasileira com maior taxa de detecção de gestantes com HIV, com 17,1 casos por mil nascidos vivos – quase seis vezes maior que a taxa nacional. A cidade está, ainda, no topo do ranking de coeficientes de mortalidade por aids, ainda que tenha reduzido em relação ao ano anterior: 22,6 óbitos por 100 mil habitantes – quase seis vezes mais que o coeficiente nacional.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre