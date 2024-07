Porto Alegre Orquestra Jovem apresenta concerto didático em Guaíba na tarde desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Repertório vai de Toquinho a Beatles, em evento com entrada franca. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Às 15h desta sexta-feira (12), a Orquestra Jovem Projari apresenta um concerto didático gratuito e aberto ao público na cidade de Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre) – avenida João Salazar nº 250. O espetáculo estava agendado para maio mas acabou adiado por causa das enchentes no Rio Grande do Sul.

As crianças que participam das oficinas de percussão e instrumentos de corda mostrarão seu desenvolvimento ao longo do projeto, que tem por finalidade promover experiências artísticas e inclusão social.

Ao longo do concerto, os instrutores detalham à plateia informações sobre os instrumentos, suas sonoridades e outras características, além de proporcionar uma breve contextualização das peças musicais.

Com repertório diverso, a apresentação inclui canções do cantor e compositor brasileiro Toquinho, bem como clássicos das bandas inglesas Beatles e Queen.

“Este concerto didático valoriza o universo da música e seu poder transformador, os benefícios cognitivos, a importância do convívio, socialização e troca de experiências entre as práticas musicais, utilizando uma linguagem simples e lúdica para aproximar o público”, comenta Sandro Souza, professor e coordenador geral do projeto.

Os projetos Orquestra Jovem e Ballet Projari iniciaram suas atividades em março do ano passado. Formado por crianças e adolescentes da comunidade de Guaíba, o projeto propicia momentos de socialização e troca de experiências através da prática musical.

No foco está o desenvolvimento da sensibilidade, reflexão estética e aprimoramento das relações humanas. Ao promover a inclusão social, a iniciativa fomenta vivências artísticas e socializadoras, de forma a oferecer a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania.

As atividades são gratuitas e atendem 150 crianças e adolescentes nas oficinas de musicalização, ballet, percussão, violino, viola, violoncelo e prática de Orquestra.

Ospa

Na capital gaúcha, uma das atrações desta sexta é concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) na Igreja Santa Teresinha, em frente ao Parque da Redenção. A apresentação começa às 19h30min.

O público poderá prestigiar obras de Beethoven, Grieg, Strauss II, Mozart e Nepomuceno, sob regência do maestro Manfredo Schmiedt e com participação da oboísta Ana Tomazi como solista. A entrada é franca e por ordem de chegada.

Esta é a primeira apresentação da Ospa na cidade desde a retomada das apresentações pós-enchentes de maio. O repertório terá “Abertura Coriolano”, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), a contagiante “Valsa do Imperador”, de Johann Strauss II (1825-1899), trechos de “Peer Gynt”, obra mais conhecida do ícone da música norueguesa Edvard Grieg (1843-1907), e “O Garatuja”, do brasileiro Alberto Nepomuceno (1864-1920).

(Marcello Campos)

