Últimas Orquestra Sinfônica de Porto Alegre interpreta neste sábado a “Quinta Sinfonia” do compositor russo Shostakovich

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Concerto também destacará peças de Tchaikovsky e Verdi. (Foto: Vitória Proença/Ospa)

Composta pelo russo Dmitri Shostakovich (1906-1975), a “Sinfonia nº 5” será interpretada pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) em concerto às 17h deste sábado (12). O espetáculo também terá como destaque as participações – inéditas na instituição – do regente sul-coreano Jin Hyoun Baek e do violoncelista alemão Bernhard Lörcher.

Os ingressos estão à venda por meio do site sympla.com.br. A apresentação também será transmitida ao vivo pelo canal da Ospa no site de vídeos youtube.com.

Antes da apresentação, às 16h, a Sala de Recitais receberá mais uma edição da série de palestras “Notas de Concerto”. O violoncelista Murilo Alves comentará o repertório do espetáculo, cujo repertório inclui solos de “Variações em Um Tema Rococó”, do russo Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893), e a abertura da ópera “As Vésperas Sicilianas”, de Giuseppe Verdi (1813-1901).

Jin Baek

Diretor artístico do Busan Maru International Music Festival e da Busan Festival Orchestra, na Coreia do Sul, além de regente convidado da Tianjin Symphony Orchestra, na China, desde 2004, o maestro dirigiu a Masan Philharmonic Orchestra e a Gyeongbuk Philharmonic Orchestra – que, sob a sua tutela, participaram de grandes festivais ao redor do mundo.

Regeu algumas das orquestras de maior prestígio na Coreia, além de ter conduzido orquestras na Rússia, na Itália, no México, na Mongólia, na China, no Japão e em Cuba. Jin Baek recebeu vários prêmios, incluindo o 27º Today’s Leading Musician Award e o Busan Artist Award por suas contribuições para o avanço da música clássica na Coreia do Sul, além do Korea Musician’s Honor, em 2018.

É graduado pela Keimyung University, pós-graduado no Brooklyn Conservatory of Music, mestre pela Manhattan School of Music de Nova York, doutor em Artes Musicais pela Far Eastern State Academy of Arts na Rússia e em Ciência das Artes pela Silla University. Atua também como professor de regência na Dongseo University Graduate School (Coreia do Sul).

Bernhard Lörcher

O violoncelista Bernhard Lörcher estudou na Hochschule für Musik Karlsruhe com o professor Martin Ostertag. Obteve seu diploma de Orquestra e Solista com prêmios em ambos os casos, e é violoncelista principal da Stuttgarter Philharmoniker desde 2001, com passagens como visitante por outras orquestras nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa.

É professor de música desde 1997, lecionando em instituições da Alemanha e do mundo, com diversas passagens pelo Brasil. Também já se apresentou como solista em orquestras europeias e brasileiras, mas esta é sua primeira passagem como solista pela Ospa. Ele já esteve no Rio Grande do Sul como estudante na década de 1990, tendo inclusive subido ao palco de espetáculos com o pianista gaúcho Ney Fialkow.

(Marcello Campos)

