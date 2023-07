Saúde Os 5 hábitos alimentares que ajudam na perda de peso

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

O prato fica mais completo se for dividido em 25% de proteína magra, metade de vegetais e o restante de carboidratos complexos. (Foto: Freepik)

A perda de peso pode ser um desafio, quando não é acompanhada de mudanças de hábitos a longo prazo. Um estilo de vida mais saudável pode vir acompanhado de diversos benefícios, como a redução do risco de desenvolver doenças cardíacas e diabetes tipo 2.

Por isso, a nutricionista Guna Bilande, em entrevista ao jornal The Mirror, explica as cinco maneiras de promover um dia a dia voltado à recuperar o controle do peso.

Prato dividido

Para Guna, uma refeição bem dividida significa ter um pouco de cada alimento. Ter um pouco de tudo é o ideal. O prato fica mais completo se for dividido em 25% de proteína magra, como salmão, frango ou ovos, metade de vegetais e o restante de carboidratos complexos, encontrados na batata, no arroz e no macarrão.

“A proteína magra é realmente importante na dieta porque ajuda a construir e reparar músculos e mantém você se sentindo mais cheio por mais tempo, promovendo assim a perda de gordura”, explica.

Preparo

Outra maneira de ter controle das calorias que estão sendo ingeridas diariamente é fazendo a preparação das próprias comidas. Como por exemplo, no hábito de fazer “marmitas” para a semana inteira em um único dia, que tem ganhado força nas redes sociais. Além disso, é uma garantia que a refeição proverá o necessário para o corpo.

“Se você estiver fazendo um prato de comida, sempre prepare mais do que precisa. Dessa forma, você pode embalar as sobras e colocá-las na geladeira ou no freezer para outro dia. Esse hábito impede a busca por alimentos ‘convenientes’ e rápidos, que podem ser embalados com sal e açúcar”, pontua a nutricionista.

Comer devagar

O ato de desacelerar a velocidade com que se come uma refeição garante uma saciedade maior com menos comida. Segundo Guna, isso fará com que a pessoa pare assim que estiver satisfeito, sem procurar por mais.

“Dar mordidas menores e mastigar corretamente ajudam bastante. É importante especialmente para os pacientes após a cirurgia, porque o corpo não tolera grandes quantidades de comida”, diz.

Beber água

A água é um dos principais colaboradores do sistema digestivo. Ela ajuda a comida a seguir seu caminho, além de promover a sensação de saciedade quando ingerida na quantidade ideal.

“Se você se mantiver bem hidratado e se mantiver um alto nível de proteína em sua dieta, manterá a fome afastada. Então, se você ainda quiser fazer um lanche depois de comê-lo, é muito mais provável que vá comer menos do que se fosse imediatamente”, esclarece.

Atividade física

A rotina equilibrada de alimentação consciente sozinha pode ser benéfica, mas os seus resultados melhoram ainda mais com a inserção de exercícios físicos. Qualquer atividade física por 30 minutos diários já promovem saúde e bem estar, além de colaborar na perda de gordura.

“Encontre algo que funcione para você e continue com isso. As pequenas coisas são importantes”, aconselha a especialista.

