Brasil Os 5 melhores sites para comprar seguidores Brasileiros Instagram

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diversas pessoas querem crescer no Instagram de forma rápida, mas nem todas realmente conseguem por causa da falta de conhecimento em estratégias que de fato funcionam promovendo rapidez e segurança como por exemplo: a compra de seguidores brasileiros.

Com a alta visibilidade da estratégia de comprar seguidores brasileiros no Instagram essas pessoas têm conseguido conquistar resultados incríveis crescendo o número de seguidores para a sua conta de forma orgânica.

Essa estratégia de comprar seguidores, só é considerada uma boa estratégia, quando a compra é feita em sites seguros que vendem o serviço de seguidores reais e brasileiros, e não os fakes, que prejudicam a conta, ao invés de crescer .

Visando a segurança na escolha do serviço de qualidade por meio de um site seguro, foi criado um teste com os 19 sites mais utilizados e selecionamos os 5 melhores sites mais seguros para comprar seguidores no Instagram.

Confira os 5 melhores sites para comprar seguidores brasileiros no Instagram:

Agenciazuric.com

Gramsure.social

Upgram.site

Comprarseguidor.net

Seguidores.store

Esses 5 sites ganharam grande destaque no teste, cumprindo de maneira integral todos os critérios pré-estabelecidos para promover a segurança e a aquisição de seguidores reais e brasileiros.

Agenciazuric.com

O agenciazuric.com tem anos de experiência com a venda de seguidores, e desde o dia que ofereceu essa estratégia de compra de seguidores, até os dias atuais não houve problemas com a entrega do serviço, sendo o site mais bem avaliado.

Esse site é de uma agência de Marketing Digital muito conhecida no Brasil, que tem como proposta principal a inserção de produtos e serviços (digitais e físicos) no mercado digital, promovendo o crescimento e a autoridade.

seguidores.store

Bem como o agenciazuric.com, o site do seguidores.store também foi um dos primeiros sites a oferecer esse serviço quando o Instagram conquistou grande público no Brasil, tornando milhares de perfis comuns em perfis famosos.

Por meio deste site muitos famosos que hoje ocupam o lugar de influenciadores digitais ganharam visibilidade, pois na época, era bem mais difícil conseguir crescer no Instagram, e através da compra de seguidores, o seguidores.store tornou fácil o processo para muitas pessoas, que hoje são influencers.

Upgram.site

Com o objetivo principal de promover um verdadeiro Up na sua conta do Instagram, o Upgram.site tem alcançado espaço entre os melhores sites para comprar seguidores oferecendo o serviço 100% real.

É possível dizer que este site é um dos mais estudados para descobrir quais fatores principais estão influenciando o algoritmo e gerando engajamento, por isso ele oferece diversos serviços que promovem o crescimento dentro da rede.

Comprarseguidor.net

Como o próprio nome do site já diz, esse site tem como proposta principal viabilizar a compra segura de seguidores através da internet, com várias comprovações de segurança do serviço como por exemplo a proteção https do site e certificação ssl.

Além de ter o serviço de comprar seguidores Instagram, o site também é conhecido por oferecer outros serviços com o foco no marketing digital de crescimento para redes sociais, como por exemplo: aumentar curtidas Instagram, reels, comentários, etc.

Gramsure.social

Com a tática de promover o crescimento de forma orgânica e rápida para o seu perfil, o gramsure.social é um dos sites que mais conseguem entregar seguidores reais e brasileiros de forma automática.

Por meio deste site, você consegue garantir a segurança do serviço adquirindo seguidores com nacionalidade brasileira e com perfis ativos, todos eles são reais para seguir a sua conta.

Qual o melhor site para comprar seguidores brasileiros no Instagram?

Através do teste realizado, coletamos o dado de que o melhor site para comprar seguidores é o agenciazuric.com, pois foi o site que melhor desempenhou resultados satisfatórios, atendendo perfeitamente a cada critério estabelecido como avaliativo.

O agenciazuric.com tem muita autoridade no mercado digital por causa dos anos de atuação com serviços que promovem a inserção de pessoas físicas e pessoas jurídicas no mercado digital, principalmente no Instagram.

Um dos critérios de maior destaque para o agenciazuric.com é o de segurança, sendo eleito como o site mais seguro para comprar seguidores, de acordo com o portal de notícias UOL.

Justamente por ser seguro que a agência de marketing digital possui CNPJ e ao comprar algum serviço com ela, você pode pedir a emissão de nota fiscal, garantindo a compra do serviço e o pagamento do mesmo.

Quais os serviços da agenciazuric.com?

Como já foi falado anteriormente, essa empresa oferece serviços de marketing digital, no entanto ela é referência tanto no serviço de comprar seguidores quanto em outros serviços também.

Os serviços mais bem avaliados e usados por clientes do site são os que têm como foco principal o crescimento no Instagram.

Comprar curtidas

Visualizações reels

Visualizações Story

Visualizações IGTV

comentários

Há também serviços com o foco no crescimento de pessoas jurídicas, inserindo-as no mercado digital, criando o branded da marca através da construção de autoridade de mercado.

Em quanto tempo recebo os seguidores no meu perfil?

Os sites que mencionamos neste artigo possuem pacotes personalizados com foco em entregar os seguidores reais e brasileiros, contudo, várias pessoas perguntam frequentemente em quanto tempo os seguidores são entregues no perfil.

Sabemos que os sites listados aqui são diferentes um do outro, mas todos possuem entrega imediata dos seguidores reais no perfil de quem contratou o serviço, pois essa entrega acontece após a confirmação do pagamento ser aprovada para o site responsável pela entrega.

A última etapa da compra de seguidores é a efetuação do pagamento, quando o pagamento é confirmado, os seguidores reais e brasileiros são entregues automaticamente no perfil do comprador, de acordo com a quantidade escolhida.

Quais os métodos de pagamento para comprar seguidores?

Uma das observações de maior destaque do teste, foi que os 5 sites listados no início, buscam melhorar as suas opções de pagamentos, para se enquadrar nas necessidades de cada cliente que possuem.

Através do teste foi possível confirmar a segurança desses sites por meio da integração do pagamento via Mercado Pago, certificando que o processo de compra terá total sigilo das informações e segurança do pagamento.

Os principais métodos de pagamento são:

Cartão de crédito

Cartão de débito

PIX

Transferência bancária

Boleto de pagamento

Paypal

As informações de pagamento disponibilizadas, como por exemplo: dados bancários serão seguidas de acordo com a lei de proteção de dados, via Mercado Pago, com total sigilo e segurança de todas as informações.

É possível comprar seguidores reais no Instagram?

Sim, é totalmente possível e seguro comprar seguidores reais no Instagram quando a realização da compra é feita por intermédio de sites seguros que não põe as suas informações pessoais e conta em risco.

Realizando a compra em sites seguros que inspiram confiança, o processo é completamente possível, pois os sites que listamos aqui buscam agir a favor das normas e diretrizes do instagram, por isso só trabalham com seguidores reais.

A compra de seguidores reais no Instagram, é algo muito simples e fácil de ser feito, para garantir a facilidade dessa estratégia, explicaremos passo a passo no tópico posterior.

Como comprar seguidores no Instagram – Tutorial completo.

Comprar seguidores no Instagram pode transparecer dificuldade na primeira realização de compra, por isso decidimos criar um mini tutorial com o passo a passo completo para que não tenha dificuldade na sua primeira compra.

Passo – Seleção de site

O Primeiro passo é a seleção do site para adquirir os seguidores reais e para isso é necessário muita atenção pois é a parte mais importante, e para te ajudar com isso, listamos os 5 melhores sites neste artigo, contudo basta voltar para o início.

Passo – Procura do serviço

Após a seleção do site, procure pelo serviço “seguidores” e lá você pode optar por pacotes exclusivos com a oferta deste serviço.

Passo – Escolha do pacote

Ao clicar na página de seguidores, basta selecionar algum dos mais diversos pacotes disponíveis que atenda o que você está desejando no momento e clicar em “comprar seguidores”.

Passo – Preenchimento

Após clicar em comprar, será aberta uma janela na mesma página para você inserir nos campos: o nome de usuário que receberá os seguidores, e um email para contato.

Passo – Pagamento

O quinto e último passo é efetuar o pagamento do pacote escolhido, e após essa efetivação, basta esperar que a entrega seja realizada mediante aprovação.

Vale destacar que a entrega é realizada de forma automática após a aprovação do pagamento ser confirmada pela instituição financeira responsável.

Vale a pena comprar seguidores no Instagram?

Essa é uma dúvida muito comum de quem quer comprar seguidores mas ainda não está muito certo dessa escolha, pois quer primeiro entender os benefícios desta estratégia analisando se realmente vale a pena ou não comprar.

Encontramos vários feedbacks de diversas pessoas que compraram com os 5 sites que listamos neste artigo, e podemos concluir que vale a pena comprar seguidores no Instagram para o seu perfil, pois será uma ótima oportunidade de crescimento.

Quem opta por este serviço, tem como propósito principal o crescimento do Instagram, que para muitos é um verdadeiro obstáculo pois o algoritmo está cada vez mais criterioso, e a atenção dos usuários está cada vez mais disputada.

Entretanto, o número de seguidores é um dos principais fatores que o algoritmo analisa para promover o crescimento de contas do Instagram, e comprando seguidores você cresce o número de seguidores do seu close friends.

Crescendo a quantidade de seguidores da sua conta, você estará fazendo com que o algoritmo passe a proporcionar o crescimento da sua conta, no entanto podemos concluir que para quem quer crescimento, a compra de seguidores vale muito a pena.

3 benefícios de comprar seguidores brasileiros no Instagram

Grande visibilidade

Promover a marca

Fechamento de parceria

A estratégia de comprar seguidores pode promover muitos benefícios para sua conta, dentre eles destacamos os três principais benefícios, a promoção de marca, a grande visibilidade que essa estratégia promove, e a possibilidade de fechar parcerias.

Grande visibilidade

Todo mundo é fã de algum famoso, e quando falamos em fã, não estamos falando somente dos que são totalmente loucos pelo ídolo, mas sim daqueles que admiram uma pessoa que tem grande visibilidade.

Com a chegada das redes sociais ao Brasil, mudamos muito o nosso conceito de famoso, pois antigamente era popular dizer que somente um cantor, apresentador, ou atores eram famosos, hoje em dia, conhecemos os influenciadores digitais, que possuem alto números de fãs, ou melhor, seguidores.

Quem proporciona a visibilidade dos influenciadores digitais é justamente os seguidores que eles têm em suas respectivas redes sociais, o Instagram é a rede que mais possui influencers, e por isso várias pessoas optam pela compra de seguidores.

Se tornar um influenciador digital não é difícil quando se conhece estratégias corretas para crescer no Instagram, dentre a estratégia que mais promove visibilidade está a compra de seguidores e a de comprar visualizações reels.

Promover a marca

Assim como a compra de seguidores Instagram promove benefícios para pessoas comuns, ele também promove benefícios para empresas também, dentre esses benefícios está a promoção da marca da empresa.

O Instagram é visto como uma grande loja virtual, pois vende bilhões em conteúdos patrocinados da loja, e as empresas que se adequam a esta plataforma conseguem vender e lucrar bastante com isso.

As pessoas procuram muito as empresas no Instagram, pois é um grande buscador de pesquisa utilizado pelas pessoas para identificar se uma empresa tem credibilidade e segurança.

Ao pesquisar por essas empresas, um fator de convencimento que faz com que as pessoas identifiquem a empresa como segura é o número de seguidores que ela possui, pois as pessoas entendem seguidores como clientes da empresa.

Fechamento de parceria

Hoje em dia, uma das profissões mais desejadas no Brasil e no mundo é a de Influenciador digital, há salários que giram em torno de 1 bilhão anualmente somente com a divulgação de marcas parceiras.

Por causa do grande número de usuários ativos no Instagram (mais de 1,2 bilhões), grandes empresas têm utilizado a rede para captar novos clientes e divulgar algum produto ou serviço específico, são exemplos disso: Avon, Zara, Louis Vuitton, dentre outras mais.

Para propagar seus produtos e serviços, essas grandes empresas buscam perfis influentes na rede para atrair os seguidores desse perfil para a loja da empresa, e um dos principais critérios que essas empresas procuram é o número de seguidores

Onde comprar seguidores brasileiros no Instagram?

Para comprar seguidores brasileiros no Instagram é necessário escolher bem os sites, para garantir a segurança das informações que serão prestadas, e garantir também que receberá em seu perfil seguidores reais para crescer no Instagram.

Vale lembrar que a compra de seguidores no Instagram só é benéfica quando os seguidores comprados são reais, pois eles ajudarão você a conquistar engajamento, atraindo novos seguidores para a sua conta.

Por meio da compra de seguidores reais e brasileiros, você conseguirá desfrutar de diversos benefícios dessa estratégia, e para realizar uma compra segura e de qualidade basta escolher entre um dos sites que listamos neste artigo.

Agenciazuric.com

Seguidores.store

upgram.site

Gramsure.social

Comprarseguidor.net

Todos os sites mencionados acima possuem autoridade no mercado, registrado devidamente, garantindo a segurança e qualidade para todos os clientes dos sites, entregando seguidores reais e brasileiros de forma automática.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil