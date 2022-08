Saúde Ministro da Saúde diz que o governo vai comprar 50 mil vacinas para a varíola dos macacos

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo o ministro da Saúde, vacinas serão destinadas a profissionais de saúde Foto: Divulgação Segundo o ministro da Saúde, vacinas serão destinadas a profissionais de saúde. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta terça-feira (09) que o Brasil deve adquirir 50 mil doses de vacinas contra a varíola dos macacos. Segundo o ministro, as vacinas serão destinadas aos profissionais de saúde. Ele não deu previsão de quando a compra vai acontecer.

A declaração de Marcelo Queiroga sobre a compra das vacinas foi dada durante uma ação da campanha de vacinação contra a poliomielite em João Pessoa. Segundo o ministro, as vacinas serão adquiridas através da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) e as primeiras doses serão usadas para imunizar profissionais de saúde que estão em contato direto com pessoas contaminadas.

“Num primeiro momento [a vacina] será destinada aos profissionais de saúde que lidam com material contaminado. À medida que surgirem evidências, e se for necessário ampliar, todo mundo vai ter que se preparar para ofertar vacinas em maior quantidade”, afirmou Marcelo Queiroga.

Em nota, o Ministério da Saúde não informou quando a compra será feita. A pasta disse que segue em tratativas com a OPAS/OMS para aquisição da vacina contra a varíola dos macacos, e que o PNI (Programa Nacional de Imunizações) poderá definir a melhor estratégia de imunização para o Brasil.

Marcelo Queiroga também falou que o Ministério da Saúde tem fortalecido as frentes de vigilância epidemiológica contra a varíola dos macacos. Segundo ele, a quantidade de laboratórios aptos a realizar testes da doença será ampliada em todo o Brasil, mas, no momento, a ideia é fomentar a prevenção na própria população.

Sobre a prevenção, Queiroga afirmou que “a grande maioria dos indivíduos que têm essa doença são homens que fazem sexo com homens”, e justificou que a fala vai de encontro com o que afirmou o diretor da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre o assunto.

“Se nós fizermos o diagnóstico, isolarmos essas pessoas e fizermos um anúncio para que se reduza o número de parceiros sexuais, nós podemos baixar essa doença. O que nós precisamos aqui no Brasil é manter a população informada e tomar medidas para diagnóstico, isolamento de casos e as vacinas, logo que tivermos em quantidade maior e se for essa a indicação, elas serão disponibilizadas à população brasileira”, reiterou o ministro.

Varíola dos macacos

Os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios (linfonodos) inchados, calafrios e exaustão. Após esses estágios, a doença se manifesta em lesões na pele. A doença não tem uma vacina específica, mas as vacinas desenvolvidas contra a varíola humana ajudam a proteger contra ela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde