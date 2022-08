Porto Alegre Ação integrada reforça segurança e assistência social no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Operação ocorreu na manhã desta terça-feira no entorno da Estação Rodoviária Foto: Alex Rocha/PMPA Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma ação conjunta de combate à criminalidade no entorno da Estação Rodoviária, no Centro de Porto Alegre, envolveu as forças de segurança do Município e Estado na manhã desta terça-feira (09).

Conforme o prefeito Sebastião Melo, a prefeitura não irá se omitir e trabalha para reforçar as ações em defesa da segurança pública de moradores e empreendedores na região. Melo reforça que o plano que prevê a revitalização e busca trazer novos investimentos ao 4º Distrito já tramita na Câmara Municipal.

“Temos que dar pronta resposta ao desafio histórico de agravamento da Voluntários da Pátria com medidas reais. A operação integrada entre Guarda Municipal e órgãos estaduais será rotineira e envolve o enfrentamento de um problema social e de saúde pública muito sensível, que é o consumo de drogas e prostituição”, afirma o prefeito.

Mais de 35 agentes de segurança estiveram na região, divididos em dez viaturas. O efetivo foi composto por Guarda Municipal e policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar e da 17ª Delegacia de Polícia Civil.

Um homem de 41 anos, que estava foragido da Justiça por tráfico de drogas, foi capturado nas imediações do Viaduto da Conceição. Os trabalhos também contaram com apoio de mais de 20 garis e três caminhões de lixo. Parte de uma estrutura danificada debaixo do viaduto será reparada pela administração municipal.

“Esta integração entre os órgãos de segurança é fundamental para combatermos à criminalidade no Centro de Porto Alegre”, destaca o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre