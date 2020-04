Notícias Os alunos de escolas e universidades no Rio Grande do Sul só voltarão às aulas em maio, por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Iniciada no dia 19 de março, pausa seria interrompida nesta quinta-feira. (Foto: EBC)

Interrompidas gradativamente desde o dia 19 de março no Rio Grande do Sul por causa da pandemia de coronavírus, as aulas continuarão suspensas pelo menos até o final de abril nas instituições de ensino públicas e particulares em território gaúcho. O prazo foi informado no nesta terça-feira (31) pelo governador Eduardo Leite.

A determinação será publicada na edição desta quarta-feira (1°) do Diário Oficial do Estado. Dentre os motivos alegados para o adiamento está o fato de que, embora a maioria dos casos confirmados de Covid-19 não apresentem gravidade, crianças e jovens são transmissores do coronavírus – inclusive para os idosos (como os avós, por exemplo), um dos grupos de maior vulnerabilidade para esse tipo de infeção.

“Não vemos, neste momento, a possibilidade de, durante o mês de abril, regredirmos as regras de restrição de contato”, ressaltou o chefe do Executivo gaúcho em mensagem veiculada nos canais oficiais do Palácio Piratini, durante a qual também anunciou outras medidas. “Assim, com essa nova orientação, as famílias podem se organizar.”

Inicialmente, as aulas da rede pública estadual haviam sido suspensas até esta quinta-feira, 2 de abril, conforme previsto no Decreto estadual nº 55.118. Universidades e instituições de ensino também já trabalhavam com datas de retorno aproximadas a esse prazo, mas o novo decreto faz com que todas permaneçam apenas com permissão para realizarem apenas atividades à distância.

“Para evitar que os alunos da rede estadual sejam prejudicados, foi implementada a metodologia das aulas programadas, envolvendo diversos recursos pedagógicos e tecnológicos os quais as escolas dispõem, incluindo plataformas digitais e aplicativos variados”, ressalta o governo do Estado.

“As atividades desenvolvidas por meio das aulas programadas estão disponibilizadas de modo que todos tenham acesso, seja por mensagens de WhatsApp ou Facebook, compartilhamento de arquivos de áudio e vídeo, e-mail, salas virtuais ou mesmo pela entrega de materiais didáticos nas áreas rurais do Estado”, acrescentou.

Neste período, professores da rede participam do módulo 2 do curso on-line sobre elaboração do Currículo Referência da Rede Estadual de Ensino do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, contando com a participação direta de mais de 42 mil docentes.

Medidas restritivas

Fora dos ambientes escolares e universitários, as medidas restritivas devem se estender até o dia 15 para os segmentos da economia. A projeção foi repassada por Eduardo Leite durante encontro com líderes de bancada da Assembleia Legislativa, por meio de teleconferência realizada à tarde.

O processo deve ser gradual e revisão das diretrizes de isolamento social estará diretamente atrelada à análise das estatísticas oficiais sobre o ritmo de novos casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias