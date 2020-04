Notícias A partir desta quarta-feira, idosos de Porto Alegre com mais de 80 anos serão vacinados em casa contra a gripe

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Serviço é oferecido para quem já acessou unidade de atendimento da SMS. (Foto: EBC)

Os idosos com mais de 80 anos que moram em Porto Alegre e já acessaram unidades de atendimento da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) serão vacinados em casa contra a gripe a partir desta quarta-feira (1º). Eles estão sendo avisados por telefone desde o começo da semana, a fim de confirmar agendamento para o serviço, oferecido entre 8h e 17h.

A iniciativa é viabilizada por meio de parceria entre a prefeitura, UFCSPA (Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre) e Sesc (Serviço Social do Comércio) no Rio Grande do Sul – a entidade colocou à disposição oito veículos para as visitas domiciliares das equipes de imunização. Já os alunos de ensino superior ficaram encarregados dos contatos telefônicos.

“A estimativa é imunizar em torno de sete mil idosos em casa, sendo 2.050 na abrangência dos centros de Saúde Modelo [área central] e IAPI [Zona Norte], que concentram o maior número de idosos listados”, detalha a diretora-adjunta da Atenção Primária à Saúde da SMS, Diane Nascimento. “A intenção é restringir a circulação dos idosos com mais idade e facilitar o acesso à vacinação nesse período de isolamento social.”

O estudante do primeiro semestre do curso de Gestão em Saúde da UFCSPA, Edilson Oliveira Júnior, é um dos voluntários do trabalho: “É uma iniciativa muito interessante, propicia contato com os pacientes. Orientamos quanto à restrição de circulação e cadastramos para agendamento os idosos que ainda não foram imunizados”.

De acordo com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, essa ação conjunta reforça a necessidade de isolamento dos idosos, que compõem um dos grupos de risco mais vulnerável à contaminação do coronavírus. “Estamos buscando parcerias em todas as áreas para atender o maior número de pessoas possível”, frisa. “Evitar que os idosos saiam às ruas é mais uma forma de proteção contra o coronavírus”.

Alternativas

Já os idosos com idade acima de 80 anos e que nunca acessaram unidades da Secretaria Municipal da Saúde, bem como aqueles na faixa entre 60 e 80 anos, devem ser vacinados nas farmácias das redes Agafarma, Panvel e São João, engajadas à campanha de imunização na capital gaúcha para esse perfil de público. Já há doses disponíveis e a lista de locais com estoque é informada no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

A partir desta quarta-feira, 1º de abril, haverá vacinas disponíveis em sete postos improvisados tipo “drive-thru” instalados pela SMS na cidade e em unidades de saúde. Essas unidades (por meio das quais o idoso não precisa descer do carro para receber a injeção) funcionam enquanto houver doses disponíveis. Os endereços podem ser conferidos a seguir.

– Região Glória/Cruzeiro/Cristal: avenida Professor Oscar Pereira, 3229;

– Região Norte: avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744 – São Sebastião;

– Região Restinga e Extremo Sul: praça João Batista Lessa, na Rua Jorge Mello Guimarães s/nº (Restinga);

– Região Noroeste/Humaitá/Navegantes/Ilhas: rua Três de Abril, 90 (Passo D’Areia/IAPI);

– Região Partenon/Lomba do Pinheiro: parada 10 da Lomba do Pinheiro (pátio da Igreja Santa Clara), na avenida João de Oliveira Remião, 4444;

– Região Leste / Nordeste: Rua Marieta Mena Barreto, 210 (Morro Santana);

– Região Central: Rua São Manoel, 543 (Santa Cecília).

(Marcello Campos)

