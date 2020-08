Os boatos de que Elvis Presley ainda estaria vivo, durou por muitos e muitos anos. Agora, em pleno século 21, a ex-namorada do cantor, Linda Thompson, disse que o ‘Rei do Rock’ teria fugido para as Bahamas depois de seu funeral em 1977.

No filme ‘The Truth About Elvis’, é possível ver Thompson comentando de que Elvis não estaria morto, observando algo estranho no corpo do cantor, durante o funeral.

“Minha mãe estava no funeral e alguns dias depois ela disse: ‘Sim, bem, você sabe que eles podem fazer muito com figuras de cera hoje em dia. Muitas pessoas pensam que ele está nas Bahamas'”, explicou Linda Thompson. “Muitas pessoas disseram que parecia um boneco de cera. Havia gotas de suor. Os cadáveres não suam, mas a cera aquece ao sol. E era um dia do mês de agosto”, concluiu.

Linda Thompson é atriz e, atualmente, está com 70 anos.