Geral Os casamentos de Gretchen: relembre os 22 namoros e seis matrimônios da cantora

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Gretchen se casou oficialmente pela sexta vez na quarta-feira, em Belém do Pará. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gretchen se casou na tarde da última quarta-feira com o músico Edras de Souza, num clube náutico em Belém do Pará, onde o casal vive desde que começou a namorar. Na busca pela felicidade, esse foi o 22º relacionamento da cantora de 61 anos – e o sexto casamento oficial, segundo seu biógrafo, Fabio Fabricio Fabretti. Relembre os outros amores da cantora.

– Os primeiros: Carlos e Chrystian: O cantor Chrystian, da dupla com Ralf, foi o segundo relacionamento sério de Gretchen que, na época, tinha 20 anos. Antes, ainda na adolescência, ela namorou e chegou a ficar noiva de Carlos Eduardo, com quem revela ter perdido a virgindade, aos 17 anos.

– 3 e 4: Italiano e filho de Chacrinha: O terceiro namoro de Gretchen foi com o empresário italiano Sérgio Castro. Depois, ela viveu uma história de amor com Nanato Barbosa, o filho do apresentador Chacrinha e ex-noivo da cantora Wanderléia.

– 5. Silva Neto, o pai de Thammy: Já consolidada como Gretchen, ela conheceu o delegado Silva Neto, pai da sua filha mais velha, Thammy Miranda. Segundo ela, o relacionamento não deu certo devido ao ciúme doentio dele.

– 6. Décio, pai do segundo filho: Gretchen, então, se casou com Décio Nascimento, pai do seu segundo filho, Delcinho, e de quem ela afirma ter sofrido violência doméstica.

– 7. Paulo, o primeiro no religioso: Com o empresário de televisão Paulo Aversani, pai do seu filho Serginho, Gretchen se casou pela primeira vez no religioso. A relação acabou após quatro anos, com uma traição envolvendo novamente uma chacrete.

– 8. Agnaldo e o alcoolismo: Do casamento com Agnaldo Cruz Rosa, nasceu Gabriel, o quarto filho da cantora. O então marido tinha problemas com bebida.

– 9, 10 e 11. César, Afonso e Márcio: Em 1996, a cantora oficializou a união com César Zago em uma igreja evangélica, mas a relação durou menos de um ano. Entre 1998 e 2001, Gretchen viveu idas e vindas com o engenheiro Afonso Costa Júnior: ficaram juntos por alguns meses, terminaram e, em 1999, reataram. No curto período em que estiveram separados, a artista chegou a noivar com Márcio Bueno, mas a relação acabou antes de ser oficializada.

– 12. Claudio: novas agressões: O noivado com o cabeleireiro Claudio Farias foi recheado de escândalos na imprensa. Tudo porque Gretchen decidiu denunciar as agressões físicas que sofria dele.

– 13. Giuliano: novo casamento no religioso: Em 2003, Gretchen conheceu Giuliano Cezimbra, então segurança do apresentador de TV Ratinho. Ficaram juntos por um ano, casaram e tiveram Giulia.

– 15 e 16. Toni, Guto e o filme pornô: Em 2004, Gretchen namorou o apresentador Toni Abia, mas se separam no ano seguinte. Em 2006, com o namorado Guto Guitar, a cantora fez o que, mais tarde, revelou ser o maior arrependimento de sua vida: o filme pornô.

– 17. Demis e a nova traição: Em 2009, Gretchen conheceu Demis Miranda, de quem ela afirma ter sofrido uma nova traição.

– 18. Sexo só depois do casamento: No ano seguinte, Gretchen se casa com Silvio Alves na igreja evangélica. O romance terminou porque ele teria maltratado a filha pequena da artista.

– 19 e 20. Alexandry e Túlio: Em 2011, a cantora namorou seu personal trainer, Alexandry Mangueira, durante poucos meses. Em seguida, ela engatou um relacionamento com o comerciante Túlio Souto, o último antes de ela se mudar para a Europa, em 2012. Eles chegaram a morar juntos no Recife.

– 21. Carlos Marques: Com o português Carlos Marques, Gretchen ficou casada sete anos. Chegaram a morar em Mônaco, mas, depois, se mudaram para Portugal com as filhas caçulas da cantora, Giulia e Valentina. A união chegou ao fim no início deste ano. Logo depois, Gretchen conheceu o atual marido. As informações são do jornal O Globo.

