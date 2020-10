Geral Homem, acima do peso e idoso: fatores de risco do coronavírus tornam Donald Trump vulnerável

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Informações fornecidas por um médico da Casa Branca em julho colocam Trump na categoria de obeso. (Foto: Reprodução)

O gênero, a idade e o peso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são todos fatores que o tornam mais vulnerável ao desenvolvimento de um caso grave de Covid-19 e implicam em um risco teórico de morte de cerca de 4%, disseram especialistas de saúde nesta sexta-feira (2).

Mas é difícil avaliar essa probabilidade precisamente, já que fatores como a condição física geral, níveis de atividade, problemas preexistentes e pesquisas médicas recentes podem fazer uma diferença considerável.

Um estudo preliminar do Escritório Nacional de Pesquisa Econômica publicado em julho estimou o risco de pessoas de 70 a 79 anos infectadas, mas de resto saudáveis, morrerem de Covid-19 em 4,6%, independentemente do gênero.

David Spiegelhalter, professor de risco e especialista em estatísticas da Universidade de Cambridge britânica, citou uma calculadora de sobrevivência de Covid-19 que estimou a taxa de mortalidade de um homem branco essencialmente saudável de 74 anos com Covid-19 durante o pico da pandemia no Reino Unido neste ano em entre 3% e 4%.

Agora este risco seria “presumivelmente algo menor”, disse, já que médicos de todo o mundo adquiriram experiência no tratamento da doença.

Michael Head, professor de saúde global da também britânica Universidade de Southampton, disse que “o perfil do presidente o classificaria como vulnerável. Ele tem 74 anos, e supostamente está acima do peso”.

Informações fornecidas por um médico da Casa Branca em julho colocam Trump na categoria de obeso, o que triplica o risco de necessidade de tratamento hospitalar, de acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) divulgados em agosto.

Mesmo para pessoas de 65 a 74 anos infectadas com coronavírus, mas de resto saudáveis, o risco de mortalidade é 90 vezes maior do que o das pessoas de 18 a 29 anos, segundo dados do CDC.

Julian Tang, especialista em ciências respiratórias da Universidade de Leicester, disse que, tirando idade e obesidade, “outros problemas médicos existentes, como diabetes, hipertensão, outra doença cardíaca ou pulmonar crônica, podem levar a um caso grave de Covid-19”.

Mas Naveed Sattar, professor de medicina metabólica da Universidade de Glasgow, observou que Trump não tem problemas crônicos conhecidos e é razoavelmente ativo –ele joga golfe com frequência e parecer ter um passo rápido, o que pode compensar parte dos riscos.

Os dados do CDC não levam em conta os cuidados de última geração que o presidente provavelmente deve receber, mas especialistas médicos alertaram os médicos de Trump a não serem tentados a tratá-lo de maneira diferente daquela de outros pacientes semelhantes.

Donald Trump ficará em uma suíte especial no Centro Médico Militar Nacional de Walter Reed, em Bethesda, no Estado de Maryland, pelos próximos dias, como medida de precaução após testar positivo para Covid-19, afirmou uma autoridade da Casa Branca nesta sexta-feira. Os médicos pediram a mudança para que Trump possa receber atendimento imediato, se necessário, segundo a autoridade. As informações são da agência de notícias Reuters.

