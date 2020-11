Mundo Os casos de coronavírus na Europa dobraram em cinco semanas. O total de infecções ultrapassa 10 milhões

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Com 10% da população mundial, a Europa responde por cerca de 22% dos 46,8 milhões de infecções globais. (Foto: Reprodução)

Os novos casos de covid-19 na Europa dobraram em cinco semanas, levando a região a superar a marca de 10 milhões de infecções totais, segundo contagem da Reuters.

Apenas no mês passado, tanto América Latina quanto Ásia informaram mais de 10 milhões de casos totais em suas regiões. Os Estados Unidos sozinhos têm mais de 9 milhões de casos com o surto em rápida aceleração.

Enquanto a Europa demorou nove meses para registrar seus 5 primeiros milhões de casos de covid-19, os 5 milhões seguidos foram relatados em pouco mais de um mês, segundo análise da Reuters.

Com 10% da população mundial, a Europa responde por cerca de 22% dos 46,8 milhões de infecções globais. Com mais de 269 mil mortes, a região responde por cerca de 23% do total de óbitos por covid-19 em todo o mundo, que já perdeu mais de 1,2 milhão de vidas.

Restrições

Mais países da Europa se fecham diante da segunda onda de covid-19, que não poupa ninguém. E as medidas drásticas adotadas começam a provocar múltiplas tensões em alguns grupos, especialmente na França e na Espanha.

Na Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson teve que anunciar novas restrições, na prática conclamando a população a não sair de casa. Pubs, restaurantes e a maioria do comércio varejista estão fechados até o começo de dezembro.

Na Áustria, o governo endureceu as restrições: é proibido sair de casa entre 20h e 6h da manhã, as reuniões privadas serão limitadas, e museus, teatros, piscinas, cinemas serão fechados. Em contrapartida, escolas e creches continuarão abertas, contrariamente ao ”lockdown” anterior.

O governo da Grécia também impôs um mês de toque de recolher nacional e obrigatoriedade de uso de máscaras generalizado a partir desta terça-feira (3).

Tudo isso vem no rastro de restrições anunciadas pela França, Alemanha, Bélgica e Irlanda. A Bélgica, o país mais contaminado na Europa, impôs a obrigação do home office.

Na Europa, ao mesmo tempo em que a segunda onda do vírus provoca mais contágios, a incompreensão diante das restrições também aumenta. Na França, o medo do vírus se mistura a temores com consequências econômicas e sociais. Pequenos comerciantes se dizem especialmente afetados com o fechamento de suas atividades, enquanto as grandes lojas e gigantes.

Centenas de pessoas protestaram na Espanha, principalmente na capital, Madri, com afrontamento à polícia em algumas cidades, contra as restrições impostas para lutar contra o covid-19. Os manifestantes denunciaram o toque de recolher imposto na semana passada pelo governo espanhol.

Nos Estados Unidos, os recorde de casos de infecção continuam batendo recorde. Estudo de um grupo de economistas da Universidade de Stanford estima que os comícios de Donald Trump entre junho e setembro teriam provocado pelo menos 30 mil infecções e mais de 700 mortes.

