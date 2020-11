A eleição americana parecia resolvida quando o ano de 2020 começou. A taxa de desemprego mais baixa dos últimos 50 anos fundamentava o apoio sólido que Donald Trump tinha de uma parcela determinante do eleitorado em Estados cruciais para a definição da presidência americana. Rachada, a oposição democrata não encontrava um denominador comum.

Aos 77 anos e distante da imagem que inspira a nova geração, Joe Biden largou mal na disputa interna do partido. O caminho estava aberto a Trump. Mas a pandemia chacoalhou o mundo e mudou a corrida à Casa Branca. Trump repetiu o modus operandi de todo o seu mandato e pautou o combate à crise pela lógica eleitoral.

Jogou na China a culpa pelo drama de saúde e nos governadores a responsabilidade pela recessão comparável à Grande Depressão. O plano fracassou, segundo os americanos: 60% reprovam a forma com o presidente tratou a pandemia. A maior potência econômica do mundo não soube evitar 230 mil mortes e 9 milhões de infectados. Quem se informava pelos tuítes do presidente, no entanto, lia que os EUA estavam com o vírus “sob controle”.