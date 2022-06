Tecnologia Os cinco smartphones com a melhor avaliação de clientes da Amazon

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A gigante de entregas possui um ranking de pontuação feita por clientes. Foto: Reprodução A gigante de entregas possui um ranking de pontuação feita por clientes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Para quem está em dúvida sobre qual celular comprar, a Amazon reúne não apenas um sistema com comentários e opiniões sobre smartphones, mas também a possibilidade de ver os produtos que os consumidores deram as melhores notas.

iPhone 12

O aparelho conta com uma avaliação média de 4.9 (do total de 5.0), segundo a opinião de mais de 640 compradores. O celular da Apple tem 128GB de memória, tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas, e conta com um sistema de câmera dupla avançado de 12 MP – que filma em HDR 4K Dolby Vision.

iPhone 13 mini

Outro aparelho da Apple com nota 4.9 é o iPhone 13 mini, de 128GB. O dispositivo tem tela de 5,4 polegadas e câmera frontal de 12 megapixels, que, inclusive, possui modo noturno e grava em 4K Dolby Vision HDR. A Apple promete que a bateria aguenta 17 horas de reprodução de vídeo.

Redmi Note 8

O celular da Xiaomi tem tela de 6,3 polegadas, conta com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno. A bateria é de 4.000 mAh e tira fotos com uma câmera principal de 48 megapixels. O gadget recebeu nota média de 4.8 dos compradores da Amazon.

Redmi Note 9S

Também com nota média 4.8, o Redmi Note 9S, da Xiaomi, tem 6GB de memória, armazenamento de 128GB e tela de 6,67 polegadas. O produto vem com conectividade NFC e tem câmera principal de 48 megapixels.

Poco X3 PRO

Outro smartphone bem avaliado da Xiaomi é o Poco X3 Pro. Ele vem com 8GB de RAM, tela de 6,67 polegadas e capacidade de armazenamento de 256GB. A nota na Amazon é de 4.8.

Apple Cash

A Apple começou a liberar a segunda versão beta do iOS 16 para desenvolvedores dispostos a testar o sistema. A atualização contém principalmente correção de bugs e outras melhorias para solucionar problemas encontrados na primeira beta, lançada após a WWDC 2022. O destaque foi a preparação do sistema operacional para a chegada do Apple Cash.

Serviço de envio e recebimento de dinheiro da Maçã, o Apple Cash já começou a ser acessível aqui mesmo no Brasil, mas apenas para quem muda a região da conta para os Estados Unidos. A interface em português está presente e dá até para vincular cartões de crédito de bancos locais, mas ainda não é possível usar as funcionalidades no Brasil.

Apenas moradores dos EUA estão autorizados, porque é preciso ter um Social Security Number (SSN), o equivalente ao CPF no país norte-americano. O Apple Cash tem uma etapa de verificação de identidade, na qual é preciso ter o documento para avançar.

Como o sistema só será lançado na metade do segundo semestre, há tempo para a gigante de Cupertino superar todas as burocracias e trazer seu recurso de pagamento. Até o momento, a empresa não mencionou nada sobre o suporte para brasileiros, embora seja pouco provável que o país fique de fora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia