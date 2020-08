Os Correios realizam mutirões de entregas em todo o País neste fim de semana. A força-tarefa faz parte do plano de contingência da empresa, que visa minimizar os impactos à população diante da paralisação de trabalhadores da estatal.

Com o apoio dos empregados da área administrativa, que auxiliam na operação, e o remanejamento de veículos, entre outras medidas, a expectativa da empresa é realizar a entrega de um volume quatro vezes maior de encomendas do que nos demais finais de semana.

“A iniciativa demonstra o compromisso dos Correios com a qualidade operacional e com os clientes, neste momento em que os serviços da estatal são ainda mais essenciais aos brasileiros”, afirmou a empresa.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 0100 ou pelo site http://www.correios.com.br/fale-com-os-correios.

“Os Correios se veem obrigados a zelar pelo reequilíbrio do caixa financeiro da empresa. Isso significa também repensar a concessão de benefícios que extrapolem a prática de mercado e a legislação vigente. Assim, a estatal persegue dois grandes objetivos: a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos empregos de todos. Um movimento paredista agrava ainda mais a debilitada situação econômica da estatal. A instituição confia no compromisso e responsabilidade de seus empregados com a sociedade e com o País para trazer o mínimo de prejuízo possível para a população”, afirmou a estatal.

Greve

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares disse que não há prazo para o fim da paralisação. A categoria decidiu entrar em greve na segunda-feira (17).

De acordo com a entidade, os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de “negligência com a saúde dos trabalhadores” na pandemia de coronavírus e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos.

“Foram retiradas 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale-alimentação, licença-maternidade de 180 dias, auxílio-creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras”, disse a federação.