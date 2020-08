Prefeitos do Vale do Rio Pardo aprovam novo recurso contra a bandeira vermelha no Distanciamento Controlado

Depois de três semanas consecutivas na cor laranja, o governo do Rio Grande do Sul classificou a região do Vale do Rio Pardo como bandeira vermelha na atualização do modelo de Distanciamento Controlado.

Reunidos de forma virtual na tarde deste , prefeitos e secretários municipais de Saúde aprovaram, por unanimidade, o encaminhamento de novo recurso contra a classificação.

“A equipe técnica do Cisvale e da Amvarp nos passou indicadores que colocam a região ainda em situação confortável de capacidade de atendimento. Por exemplo, até o momento, o Vale do Rio Pardo não ocupou 50% dos respiradores disponíveis. Assim, aprovamos esse novo recurso e esperamos êxito”, afirmou o prefeito de Candelária e presidente da Amvarp (Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo), Paulo Butzge.

Além do recurso, os gestores também definiram pela elaboração de um plano estruturado próprio da região para que futuramente possa ser adotado o modelo de gestão compartilhada e a criação do COE (Centro de Operações de Emergência) regional. Desde a 14ª rodada, é possível definir regras menos rígidas para a cor vermelha, mas não menos rígidas do que as da bandeira laranja.

“Toda semana estamos suscetíveis a entrar na bandeira vermelha. Então, é fundamental já deixarmos esse plano estruturado regional pronto e tecnicamente fundamentado. Assim, estaremos preparados para manter regras menos rígidas”, disse o prefeito de Pantano Grande e presidente do Cisvale (Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo), Cassio Nunes Soares.

Para solicitar ajustes às restrições das bandeiras estipuladas pela leitura do Estado, cada região precisa ao menos a concordância de dois terços dos prefeitos que a integram.