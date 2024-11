Brasil Os Estados Unidos anunciam os 30 selecionados para o programa Jovens Embaixadores 2025

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Alunos da rede pública participarão de intercâmbio nos EUA Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram, nesta quarta-feira (30), os 30 estudantes da rede pública selecionados para o programa Jovens Embaixadores de 2025.

O programa tem como destaque o tema 30 pela COP 30!. Nesta edição, o programa, que vai acontecer entre 7 e 25 de janeiro, tem foco em jovens engajados em iniciativas de impacto socioambiental em suas comunidades, demostrando a parceria entre os EUA e o Brasil.

Esses jovens, vindos de todas as regiões do país, participarão de uma orientação pré-partida em Brasília. Após uma breve visita a Washington, D.C., os participantes serão divididos em grupos e seguirão para uma das seguintes cidades como parte da programação: Pensacola, Flórida; Tulsa, Oklahoma; e Cleveland, Ohio.

A programação inclui oficinas de liderança e empreendedorismo, projetos de impacto socioambiental, encontros com representantes do governo, visitas a escolas locais e apresentações sobre o Brasil e suas regiões.

Nas cidades anfitriãs, cada estudante será recebido por uma família voluntária, proporcionando uma imersão cultural e uma oportunidade única de conhecer o cotidiano dos norte-americanos.

O intercâmbio é promovido pela Embaixada e Consulados dos EUA, e implementado pelo Grupo +Unidos. Também conta com o apoio do CONSED (Conselho Nacional de Secretários de Educação, das Secretarias Estaduais de Educação e da rede de Espaços Americanos) distribuídos pelo País.

Lista dos selecionados: https://br.usembassy.gov/pt/conheca-os-selecionados-para-o-programa-jovens-embaixadores-2025/

Saiba mais sobre o programa Jovens Embaixadores

Criado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em 2003, o programa conta com o apoio institucional do Conselho Nacional de Secretários de Educação, das Secretarias Estaduais de Educação, da rede de Espaços Americanos.

O programa é implementado em todos os países do continente americano e conta, ainda, com um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina. Em 23 anos de existência, 848 jovens brasileiros de todo o Brasil já participaram do programa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/os-estados-unidos-anunciam-os-30-selecionados-para-o-programa-jovens-embaixadores-2025/

Os Estados Unidos anunciam os 30 selecionados para o programa Jovens Embaixadores 2025

2024-10-31