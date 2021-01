Mundo Os Estados Unidos batem novo recorde de mortes por coronavírus em um dia: 3.865

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os EUA são o país com o maior número absoluto de mortes no mundo: foram cerca de 361 mil Foto: Reprodução Os EUA são o país com o maior número absoluto de mortes no mundo: foram cerca de 361 mil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos registraram 3.865 mortes por Covid-19 na quarta-feira (06), segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins divulgado nesta quinta-feira (07).

Esse é o maior número de mortes em um único dia registrado até agora no mundo. E o quinto dia em três semanas que mais de 3.500 pessoas perderam a vida nos EUA por complicações relacionadas ao coronavírus.

Os EUA são o país com o maior número absoluto de mortes no mundo: foram cerca de 361 mil. O Brasil, onde morreram 199 mil pessoas, é o segundo. As contagens diárias de mortes nos EUA já são maiores que as registradas durante a primeira onda da pandemia, entre março e abril de 2020, quando o país tinha – em média – 2 mil mortes a cada 24 horas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo