Homem é morto a tiros no bairro Santana, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Homem tinha antecedentes criminais por desacato, roubo e homicídio Foto: Reprodução Homem tinha antecedentes criminais por desacato, roubo e homicídio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Polícia Civil realiza buscas no bairro Santana, localizado na Região Central de Porto Alegre, após o assassinato de um homem na madrugada desta quinta-feira (07).

Segundo informações da Brigada Militar, a ocorrência foi registrada na esquina da avenida João Pessoa com a rua Domingos Crescêncio.

A vítima, identificada como Rodrigo Pereira da Silva, de 34 anos, estava na condição de foragido após deixar a prisão no indulto de Natal e não retornar. O homem tinha antecedentes pelos crimes de desacato, roubo e homicídio. As autoridades suspeitam que o atirador também tenha ficado ferido no confronto.

