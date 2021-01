Mundo Os Estados Unidos passam a exigir testes negativos de coronavírus para entrada no país

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Viajantes com origem no Brasil continuam proibidos de entrar nos Estados Unidos

Todos os passageiros que quiserem entrar nos Estados Unidos a partir de 26 de janeiro deverão apresentar um resultado negativo para teste de coronavírus feito três dias antes da viagem, de acordo com determinação do CDC divulgada nesta terça-feira (12).

Também será aceita documentação que comprove que a pessoa se recuperou da Covid-19. A decisão não interfere na proibição à entrada de viajantes com origem no Brasil nos Estados Unidos, que continua em vigor. A intenção é evitar a disseminação da nova variante do coronavírus, que tem maior poder de contaminação.

Segundo o comunicado do CDC, um teste obrigatório antes do embarque, combinado com as recomendações do CDC para fazer o teste novamente 3 a 5 dias após a chegada e a permanência em casa por 7 dias após a viagem, ajudará a desacelerar a disseminação da Covid-19 nos EUA causadas por pessoas vindas do exterior.

As companhias aéreas devem confirmar o resultado negativo do teste para todos os passageiros ou documentação de recuperação antes de embarcar. Se um passageiro não fornecer a documentação de teste negativo ou que comprove recuperação da Covid-19, ou optar por não fazer o teste, a companhia aérea deve negar o embarque.

