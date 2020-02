Saúde Os Estados Unidos registram a primeira morte por coronavírus. Vítima morava em Washington

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Residente de Washington morre em decorrência do Covid-19.

O Departamento de Saúde dos Estados Unidos confirmou que o país teve a primeira morte pelo novo coronavírus na tarde deste sábado (29). A vítima, residente do Estado de Washington, é também a primeira fatalidade da doença registrada no continente americano.

“É um dia triste em nosso Estado ao confirmarmos que um residente de Washington morreu pelo Covid-19. Nosso corações vão para sua família e amigos”, disse o governador, Jay Inslee, em nota. O presidente norte-americano Donald Trump dará uma coletiva de imprensa nesta tarde para informar sobre os últimos desdobramentos da doença no país.

Ao todo, mais de 60 pessoas estão infectadas com o coronavírus nos EUA. A maioria dos casos são de ex-passageiros do cruzeiro Diamond Princess, afirmou o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças.

Mais cedo, o Equador também informou o registro do seu primeiro caso oficial de coronavírus. O vírus foi detectado em uma mulher que chegou ao país no último dia 14 da Espanha, “sem apresentar qualquer sintoma da doença”.

Ainda neste sábado, a Itália informou que já conta com mais de 1.000 casos de coronavírus no país e 29 mortes pela doença – oito destas apenas nas últimas 24 horas. Na região norte, responsável por 90% das contaminações, as aulas estão oficialmente suspensas em escolas e universidades pela segunda semana consecutiva.

