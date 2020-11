Mundo Os Estados Unidos registram protestos motivados pelas eleições

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A cidade de Phoenix, no estado do Arizona, também foi alvo de protestos Foto: Reprodução de TV A cidade de Phoenix, no estado do Arizona, também foi alvo de protestos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A noite desta quarta-feira (04) e a madrugada desta quinta-feira (05) nos Estados Unidos foram marcadas por protestos em pelo menos 3 grandes cidades.

O maior protesto aconteceu em Portland, no estado do Oregon, onde pelo menos 10 pessoas foram presas no centro da cidade. Os manifestantes foram às ruas contra os pedidos de recontagem de votos por parte do republicano Donald Trump.

A polícia apreendeu fogos de artifício, martelos e um rifle após as manifestações. A governadora do Oregon, Kate Brown, ativou a guarda estadual em resposta à “violência generalizada” na noite após a votação da eleição presidencial.

Phoenix

A cidade de Phoenix, no estado do Arizona, também foi alvo de protestos. Apoiadores de Trump cercaram um local de votação pedindo a paralisação da contagem.

Nova York

Manifestantes também realizaram protestos em Nova York, na ilha de Manhattan, região central da cidade. Segundo a agência Reuters, 12 pessoas foram presas nesse protesto.

A apuração ainda prossegue nos Estados Unidos. Joe Biden venceu em Michigan e se aproximou do total de 270 delegados, número necessário para conquistar a presidência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo